مراسل تركي يفاجأ على الهواء بسقوط مبنى ضخم إثر هزة ارتدادية (فيديو)

وثّق مراسل قناة تركية، الاثنين، لحظة انهيار مبنى ضخم جرّاء هزة ارتدادية في منطقة ملاطية شرقي البلاد.

ويظهر في الفيديو مراسل قناة (AHaber) يوكسيل أكالان، وهو يتحدث لمتابعيه عندما بدأ صوت ضجيج لانهيار مبنى خلفه ليركض مسرعا بعيدا عنه.

ووقف المراسل وهو يشرح لمتابعيه ما حصل، وفي الخلفية غبار كثيف وأشخاص يحاولون النجاة بأنفسهم.

إنقاذ في ملاطية

كما أظهر تسجيل آخر لحظة إنقاذ 4 نساء وطفل من حطام مبنى دمر في ملاطية.

وفي التسجيل يظهر رجال الدفاع المدني وهم يرفعون حمالات عليها المصابات ويذهبون بها إلى سيارة الإسعاف.

ولم ترد تفاصيل عن وضع الحالات الخمس.





وقُتل نحو 4 آلاف شخص في جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا المجاورة، إثر زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات، تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجات.