كاميرا الجزيرة مباشر تتابع عمليات البحث والإنقاذ في مدينة كهرمان مرعش (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار في المناطق التي ضربها الزلزال بجنوب تركيا، وجهود الإنقاذ الجارية للبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وفي لقطات حصرية رصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظات استخراج سيدة من تحت الركام في مدينة كهرمان مرعش بعد 20 ساعة قضتها تحت أنقاض منزلها الذي انهار جراء الزلزال.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن السيدة أُصيبت في رأسها ولكن الضرر الأكبر وقع على قدميها، وإنها خرجت على قيد الحياة وهي بصحة جيدة.





وفي موقع آخر من المدينة ظهرت مئات الأبنية المدمرة، وقال مراسل الجزيرة مباشر إن كل المباني في المدينة أصابها الدمار بسبب الزلزال والهزات الأرضية المتتابعة، وكانت المباني تسقط تباعا من الهزات الارتدادية.

وأضاف المراسل أن المدينة أصبحت في ظلام دامس لانقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود محروقات، وقد بات المواطنون ليلتهم في العراء يستدفئون بالأخشاب.

وأشار المراسل إلى أن الجيش التركي يشارك في عمليات الإنقاذ، وإن فرق الإنقاذ ينقبون بأيديهم في محاولة للعثور على ضحايا تحت الأنقاض.

وذكر أن المدينة التي كانت مركز الزلزال المدمر لم يكد يبقى فيها بناء قائم، وأن المباني التي لا تزال قائمة لم تعد صالحة للسكن لكثرة ما فيها من تصدعات.

عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: انقطاع الكهرباء عن مدينة كهرمان مرعش وأكثر من 5 آلاف منزل دمر بشكل كلي جراء الزلزال — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 7, 2023

وقال إنه مع مرور الوقت تتضاءل فرص إخراج أحياء في ظل الانخفاض الشديد في درجة الحرارة التي بلغت 5 درجات تحت الصفر، واستمرار تساقط الثلوج والأمطار.

ورصدت كاميرا الجزيرة سيدة تناشد رجال الإنقاذ ألا يتوقفوا عن البحث، مطالبة إياهم بإخراج أخيها من تحت أنقاض المنزل المنهار الذي كانوا يقيمون فيه.

وقال مراسلنا إن نحو 5000 بناء في مدينة كهرمان مرعش تم تدميرها، وإن الطرق إلى المدينة مقطوعة بسبب العواصف الثلجية وانعدام الرؤية، وإن عربات إسعاف كثيرة اصطدم بعضها ببعض أثناء محاولتها الوصول إلى المدينة المنكوبة.

ورصدت كاميرا الجزيرة الأهالي وهم يبكون في الشوارع، ويطلبون من رجال الإنقاذ ألا يستسلموا.

واصطف مواطنون في طوابير للحصول على مياه الشرب وما يقيم أودهم، في ظل نقص المواد الغذائية.





مدينة أشباح

وقال المراسل إن فرق الإنقاذ لا تزال تصل من العاصمة إلى المدينة المنكوبة، وإن اتساع الدمار يجعل مهمة الوصول إلى المتضررين صعبة، وإن رجال الإنقاذ يحتاجون إلى مزيد من الدعم.

وقال مراسل الجزيرة إن المدينة بدت في الليل مدينة أشباح يتصاعد فيها الدخان من كل مكان، بسبب الحرائق التي نشبت في كثير من الأماكن جراء تسرب الغاز، أو بسبب النيران التي أشعلها المواطنون للتدفئة في الشوارع.

والتقت الجزيرة مباشر أحد الناجين المتضررين فقال إنهم يحتاجون إلى خيام ومحروقات ومواد للتدفئة، مشيرا إلى أن المساعدات المتوفرة غير كافية.

وقالت سيدة أخرى إنها كانت تسمع أصوات استغاثة كثيرة من تحت الأنقاض نهار أمس، وإن كل هذه الأصوات اختفت مع تأخر المساعدة وبرودة الطقس خلال الليلة الماضية.