زلزال تركيا.. إنقاذ 6 أشخاص بينهم طفل من تحت الأنقاض وسفينة حربية لنقل المصابين (فيديو)

تمكنت فرق البحث من إنقاذ 6 أشخاص بينهم طفل من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال في ولايات هطاي وديار بكر وقهرمان مرعش، بجنوب تركيا.

وفي مدينة إسكندرون التابعة لولاية هطاي تمكنت فرق البحث من إنقاذ 4 أشخاص بينهم طفل عمره 10 سنوات من تحت أنقاض بناء مكون من 5 طوابق.

واستمرت جهود البحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، في المباني الواقعة بمنطقة قره أوغلان أوغلو، حيث يوجد المبنى المهدم.

وفي ولاية ديار بكر، أنقذت الفرق شابًّا مصابا بجروح يبلغ عمره 30 عاما، بعد 27 ساعة من بقائه تحت الأنقاض.

وتم نقل الشاب محمد بكيانك إلى المستشفى من قبل الفرق الطبية.

وفي ولاية قهرمان مرعش أنقذت فرق البحث رميساء يالتشينكايا (24 عامًا)، من حطام مبنى سكني مكون من 7 طوابق بعد 27 ساعة من وقوع الزلزال.

وتمكنت فرق الإنقاذ بعد حوالي 11 ساعة من العمل المتواصل من إنقاذ يالتشينكايا من تحت الأنقاض وهي بصحة جيدة، ثم نُقلت إلى المستشفى.





سفينة لنقل المصابين

وعلى صعيد جهود إنقاذ المصابين وصلت سفينة تي جي غي إسكندرون التابعة للقوات البحرية التركية، إلى ولاية هطاي لنقل مصابي الزلازل.

ورست السفينة في ميناء إسكندرون، فجر اليوم الثلاثاء، وتم البدء في نقل الجرحى إليها بواسطة سيارات الإسعاف.

ومن المقرر أن يُنقل الجرحى إلى ولاية مرسين لتلقي العلاج.

وضرب زلزال، فجر الاثنين، تركيا وسوريا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.