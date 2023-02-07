نقل آلاف المتطوعين للإغاثة نحو مناطق الزلزال في تركيا.. وتجهيز مساعدات للمتضررين في مدن عدة (فيديو)

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، أنها نقلت 12 ألفًا و839 من فرق البحث والإنقاذ، إلى المناطق المتضررة من الزلازل جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر نشرها المستشار الإعلامي للشركة يحيى أوستون، قال فيها إن أسطول الشركة نقل أيضًا 850 طنًّا مساعدات إنسانية.

وأكد أوستون في التغريدة أن الشركة تنظم أنشطتها لإيصال الفرق والمساعدات بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث (أفاد).

وقال “نقلنا إلى مناطق الزلزال 859 طنًّا من المساعدات الإنسانية والتجهيزات عبر تسيير رحلات بواسطة 13 طائرة شحن، وأوصلنا فرق بحث وإنقاذ مؤلفة من 12 ألفًا و839 شخصًا عبر 89 رحلة”.

من جهته، قال والي إسطنبول علي كايا إن 12750 متطوعًا للإغاثة تم إرسالهم من إسطنبول نحو مناطق الزلازل وخاصة هطاي، على متن 73 طائرة.

وأرفق الوالي تسجيلًا مصورًا لمنطقة المغادرين من مطار إسطنبول، يُظهر آلاف الأشخاص وهم يستعدون لركوب الطائرات.

رحلات إلى إسطنبول بـ5 دولارات فقط

كما أعلنت الخطوط التركية أنها حددت أسعار التذاكر بـ100 ليرة تركية فقط (5.3 دولارت) للمقاعد على الرحلات الجوية العائدة إلى إسطنبول من أضنة وديار بكر وشانلي أورفا وإيلازغ وغازي عنتاب وكهرمان مرعش وأديامان.

وأوضحت الشركة أنها اختارت هذا الرقم لأنه ميسور التكلفة وكافٍ للمساعدة في تغطية بعض تكاليف التشغيل، مشيرة إلى أن الرحلات والأسعار ستستمر حتى 13 فبراير/شباط الجاري.

ومنذ وقوع الزلزال أمس الاثنين، قامت شركة الطيران بتحويل 80 طائرة إلى المنطقة المنكوبة للمساعدة في جهود الإغاثة. وتواصل هذه الطائرات نقل الركاب والمساعدات الإنسانية بين الجنوب ومركز الشركة في مطار إسطنبول (IST).

وأظهرت صور بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تجهيز المساعدات الطبية والغذائية في عدد من الولايات التركية، تمهيدًا لإيصالها إلى المتضررين من الزلزال.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​