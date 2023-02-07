اندلاع حريق كبير في ميناء إسكندرون جرّاء زلزال تركيا (فيديو)

اندلع حريق في ميناء إسكندرون الدولي الواقع في ولاية هطاي بجنوبي تركيا في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات، فجر الاثنين.

وأظهرت اللقطات لحظات الحريق حيث يتصاعد الدخان والنيران من الحاويات المحترقة.

وتعرضت المنطقة لزلزالين كبيرين في وقت سابق، مما أدى إلى وقوع أضرار واسعة النطاق وخسائر كبيرة في الأرواح وصلت إلى أكثر من 2300 شخص في تركيا و1400 في سوريا.

وفي الأثناء، قالت وكالة تريبيكا للشحن في إشعار إن خط أنابيب “باكو-تفليس-جيهان” في ميناء جيهان الذي يصدّر النفط الخام الأذربيجاني سيغلَق حتى الأربعاء في انتظار تقييم حجم الأضرار. وتستخدم أذربيجان ميناء جيهان التركي مركزا رئيسيا لتصدير نفطها الخام، ويبلغ حجم التدفقات نحو 650 ألف برميل يوميا.

وأعلنت شركة “بي بي” أذربيجان إيقاف تسرب نفطي “صغير” جرى رصده في ميناء جيهان، مما أوقف العمليات في الميناء.

وبعد الزلزال الذي وقع الاثنين، قالت وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق إن حكومة الإقليم أوقفت عمليات تدفق النفط عبر خط الأنابيب التي تجري من حقول كركوك بشمالي العراق إلى ميناء جيهان.

وقال مصدر بقطاع النفط لرويترز إن حكومة الإقليم تضخ 400 ألف برميل يوميا، وإن حكومة العراق الاتحادية تضخ 75 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب.