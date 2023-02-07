الزلزال يودي بحياة أكثر من 1700 قتيل في سوريا حتى الآن

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى أكثر من 1782 والمصابين إلى 3650 في أعقاب عدد من الزلازل والهزات الارتدادية المدمّرة في تركيا المجاورة، وفق بيانات للنظام السوري والمعارضة.

وقال الدفاع المدني السوري إن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات من العوائل تحت الأنقاض، مؤكدا أن فرقه تواصل الإنقاذ وسط صعوبات كبيرة وحدوث هزات ارتدادية.

وناشد الدفاع المدني جميع المنظمات الإنسانية والجهات الدولية تقديم الدعم المادي ومساعدة المنظمات التي تستجيب لهذه الكارثة ومساعدة ضحايا الزلزال بشكل عاجل.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات تركيا وجارتها سوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، وتسبب في انهيار مبان سكنية بأكملها ودمر مستشفيات وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني في بيان عقب الزلزال “إن الوضع الإنساني مريع في جميع أنحاء سوريا، وهذه حقائق لا يمكن تجاهلها، إن غض الطرف عن المعاناة الإنسانية في سوريا لهو أمر قاس ولا إنساني”.