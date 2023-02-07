الذكاء الاصطناعي يسرع وتيرة اكتشاف الأدوية الجديدة ويقلل تكلفتها

كشف فريق بحثي مشترك من جامعة شيفيلد البريطانية وشركة أسترا زينيكا للصناعات الدوائية أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تقلل تكلفة اكتشاف الأدوية الجديدة وتسرع وتيرتها.

وابتكر الفريق البحثي منظومة للذكاء الاصطناعي أطلق عليها اسم “دراج بان”، وفق الدورية العلمية “نيتشر ميديسن انتليجنس”، ويمكن للمنظومة التنبؤ بما إذا كان الدواء الذي يجري اختباره يمكنه التفاعل بشكل سليم مع الجزيئات البروتينية المستهدفة داخل الجسم.

وأفاد الفريق أن منظومة “دراج بان” يمكنها قياس استجابة الجسم لدواء معين بدقة أعلى من التطبيقات الحوسبية، كما تتيح معلومات مهمة تساعد العلماء في فهم طريق تفاعل المادة الدوائية مع الجزيئات البروتينية.

ويقول الباحثون المشاركون في هذه التجربة إن المنظومة الجديدة تم تدريبها على تحديد الهياكل الفرعية للبروتينات داخل الجسم البشري، وكذلك في المكونات الدوائية، وهي تستطيع أيضا معرفة طريقة تفاعل هذه الهياكل الفرعية مع بعضها البعض، ثم استخلاص التنبؤات بشأن طريقة تفاعل الأدوية الجديدة داخل جسم الإنسان.

وذكر الباحث هايبينج لو، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة شيفيلد، في تصريحات للموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الأبحاث الطبية، أنه تم تصميم هذه المنظومة لتحقيق غرضين أساسيين، أولهما إمكانية رصد التفاعلات الدوائية بصورة أكثر دقة حتى يستطيع العلماء فهم هذه التفاعلات على مستوى الجزيئيات، وثانيا، إمكانية التنبؤ بهذه التفاعلات بشكل أسرع حال تجربة الأدوية الجديدة”.

وأكد الباحث جاي براون، من قسم علوم الحاسب بجامعة شيفيلد أن “البحث يهدف إحداث تغيير إيجابي في حياة البشر”، وزاد “نرى أن التعاون مع شركات كبرى في صناعة الدواء مثل أسترا زينيكا عنصر مهم من أجل تنفيذ هذه المهمة”.