إنقاذ رضيع وعائلته من تحت أنقاض منزلهم المدمر في ريف عفرين شمالي سوريا (فيديو)

أظهر تسجيل نشره الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة (الخوذ البيضاء) لحظة إنقاذ رضيع مع عائلته من تحت الأنقاض شمالي حلب.

ويُظهر التسجيل لحظة عثور رجال الدفاع المدني على العائلة، حيث أنقذوا رضيعا ومن بقي من عائلته تحت أنقاض منزلهم المدمر في بلدة جنديرس بريف عفرين، فجر الاثنين، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا.

كما يُظهر التسجيل اللحظات الصعبة التي عاشها الطفل قبل الخروج، حيث كان محاطا بالأنقاض من جميع الجهات، وكان مضرجا بالدماء جراء الجروح التي أصابته نتيجة الزلزال.

وفي حصيلة غير نهائية، أوقع الزلزال المدمر أكثر من 1714 قتيلا في سوريا، نحو نصفهم في مناطق سيطرة الحكومة بما فيها مدينة حلب، والنصف الآخر في مناطق خارجة عن سيطرتها شمالا.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، أن المعبر الإلزامي المستخدم لإيصال المساعدات من تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا تضرر جراء الزلزال.