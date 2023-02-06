زلزال تركيا المدمر.. تعازٍ وتضامن عربي ودولي واسع واستعدادات لتقديم مساعدات

أعربت دول عربية وغربية عن استعدادها لتقديم المساعدة العاجلة إلى تركيا وسوريا، وقدمت تعازيها في ضحايا الزلزال الذي وقع فجر، اليوم الإثنين وأسفر عن وفاة مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

وضرب زلزال فجر الإثنين تركيا وسوريا بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية، كما أعلنت مصر والأردن ولبنان والعراق، تأثرها بهزات ارتدادية.

وتبقى حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع إذ لا تزال مئات الأسر تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال.

• شعرت به الدول المجاورة لتركيا.

• بلغت شدته 7.4 درجات.

• قادة ودول تعزي في الضحايا. زلزال جنوب #تركيا يودي بحياة 284 شخصا ويسفر عن إصابة 2323 آخرين، حتى الساعه 07:00 GMThttps://t.co/KYQ1ajUmms pic.twitter.com/qFxYVIBUoM — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

أمريكا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان إن الرئيس جو بايدن وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الأكثر تضررًا في زلزال تركيا وسوريا.

وقال إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر.

The U.S. is profoundly concerned by today’s destructive earthquake in Turkiye & Syria. I have been in touch with Turkish officials to relay that we stand ready to provide any & all needed assistance. We will continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) February 6, 2023

الناتو

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ “نتضامن بالكامل مع تركيا وأنا على تواصل مع الرئيس أردوغان ووزير الخارجية تشاووش أوغلو، الحلفاء في الناتو مستنفرون حاليًا لتقديم الدعم”.

الاتحاد الأوربي

أرسل الاتحاد الأوربي فرق إنقاذ إلى تركيا على ما أعلن المفوض الأوربي المكلف إدارة الأزمات يانيش لينارسيتش.

وكتب المسؤول الأوربي في تغريدة “إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوربي وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا”.

In the wake of the earthquake in #Turkey this morning, we have activated the #EUCivilProtectionMechanism. The EU's Emergency Response Coordination Centre is coordinating the deployment of rescue teams from Europe. Teams from the #Netherlands & #Romania are already on their way. — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 6, 2023

ألمانيا

تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس تقديم مساعدات لتركيا، وقال على تويتر “نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد”.

بريطانيا

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية عبر تويتر عن تعازيها لتركيا في ضحايا الزلزال وأعلنت استعدادها لتقديم المساعدات.

فرنسا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لإرسال مساعدات إلى تركيا بعد الزلزال.

أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر “صُدمت من أنباء مقتل وجرح مئات الأشخاص نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا”.

وأضاف “نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. نحن في هذه اللحظة قريبون من الشعب التركي الصديق ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة”.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a, 🇹🇷 halkına ve 🇹🇷'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda 🇹🇷 halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

روسيا

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضحايا الزلزال، وقال بوتين في برقيته لنظيره التركي “أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في الضحايا والدمار الواسع الذي تسبب فيه الزلزال في بلدكم” بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وأردف “أود منكم أن تنقلوا حزني ودعمي لأسر الضحايا وأحبائهم، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الكارثة. نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد”.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرتان من طراز Il-76 تحملان فريق بحث وإنقاذ يضم 100 شخص جاهزتان للإرسال إلى تركيا بسبب الزلزال.

السويد

أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، عن حزنه وتعازيه في ضحايا الزلزال مؤكدا استعداد بلاده لتقديم الدعم.

وقال كريسترسون في تغريدة على تويتر “أشعر بالحزن إزاء فقدان أرواح في تركيا وسوريا، إثر الزلزال الكبير. قلوبنا مع الضحايا ومحبيهم”.

وتابع “أرسلت أحر التعازي إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا أن بلاده بصفتها شريكا لتركيا وكونها تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي فإنها مستعدة لتقديم الدعم”.

Saddened about the loss of lives in Türkiye and Syria following the major earthquake. Our thoughts go to the victims and their loved ones. I have sent my deepest condolences to @RTErdogan. As partner of Türkiye and holder of the EU presidency, we stand ready to offer our support. — SwedishPM (@SwedishPM) February 6, 2023

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن الاتحاد الأوربي سيمد يد العون لتركيا وسوريا لتنسيق جهود مساعدة البلدين.

وقال بيلستروم في تغريدة على تويتر “أشعر بأسف شديد للآثار المروعة جراء الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا والذي أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح”.

وأضاف “من خلال تولي السويد رئاسة الاتحاد الأوربي لعام 2023، سنمد يدن العون لتركيا وسوريا لتنسيق جهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة هذين البلدين في هذه الكارثة”.

باكستان

أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف في تغريدة عن حزنه العميق جراء تلقيه خبر الزلزال جنوبي شرقي تركيا، مقدما التعازي للرئيس رجب طيب أردوغان وللشعب التركي.

أتقدم بأحر التعازي، وخالص المواساة لحكومة وشعب سوريا الذين عانوا خسائر بشرية ومادية جسيمة جراء الزلزال الكارثي في وقت مبكر من صباح اليوم. 🇸🇾 — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) February 6, 2023

أذربيجان

أعلنت وزارة الطوارئ الأذربيجانية، إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 370 عنصرًا إلى تركيا للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال.

وقالت الوزارة إن الفريق سيشارك في عمليات الإنقاذ من تحت الأنقاض التي خلفها زلزال ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الإثنين، بقوة 7.4 درجات.

كما سترسل أذربيجان مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية إلى المناطق التركية المتضررة من الزلزال.

إيران

قالت الخارجية الإيرانية في بيان “مستعدون لتقديم المساعدات لتركيا وسوريا وإرسال فرق الإغاثة بعد الزلزال الأخير”.

تعاز عربية ودولية إلى #تركيا و #سوريا في ضحايا الزلزال، وسط تضامن واستعداد لتقديم مساعدات https://t.co/1ENEROACyu pic.twitter.com/J24AW74Lz3 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

قطر

أجرى امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا بالرئيس رجب طيب أردوغان، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته للرئيس وللشعب التركي في ضحايا الزلزال.

كما أعرب الأمير عن وقوف دولة قطر بجانب تركيا في التخفيف من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

سمو الأمير يجري اتصالا بالرئيس التركي، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته لفخامته وللشعب التركي الشقيق في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوبي تركيا#قناhttps://t.co/U43bW6TrpZ pic.twitter.com/irJk76JN6i — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 6, 2023

مصر

قدمت مصر في بيان للخارجية تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال وتمنيها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة.

فلسطين

تقدمت وزارة الخارجية عبر بيان، بالتعازي لتركيا وسوريا في ضحايا الزلزال، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانب البلدين الشقيقين، وثقتها بقدرتهما على مواجهة آثاره.

سلطنة عمان

أعربت سلطنة عمان في بيان للخارجية عن تضامنها مع كل تركيا وسوريا وخالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر ضحايا الزلزال وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ليبيا

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عبر تويتر: أعزي أشقاءنا في تركيا وسوريا ولبنان في ضحايا الزلزال الأليم وأؤكد تضامن بلادي التام معكم في هذا المصاب الجلل.

أعزي أشقاءنا بـ #سوريا و #تركيا و #لبنان في ضحايا الزلزال الأليم، رحمهم الله جميعا، وشفى جراح المصابين، وكتب السلامة والنجاة لمن لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.

أؤكد تضامن بلادي التام معكم في هذا المصاب الجلل، ودعواتنا لأهلنا في المناطق المتضررة بالسلامة والعافية. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 6, 2023

العراق

في تغريدة بتويتر، قدم رئيس إقليم شمال العراق نجيرفان بارزاني تعازيه في ضحايا الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

فلسطين

أعربت فلسطين في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، عن تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال

وقالت الخارجية الفلسطينية نتقدم بأحر التعازي للجمهورية السورية الشقيقة وللجمهورية التركية الصديقة ولذوي ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين وخلّف مئات الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارًا لعشرات الأبنية

الأردن

قدم الأردن، تعازيه لتركيا وسوريا، بضحايا الزلزال جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وأعربت الوزارة عن أحر التعازي وصادق المواساة للجمهورية العربية السورية، وللجمهورية التركية، بضحايا الزلزال.

وأكدت تضامن المملكة وتعاطفها مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين بهذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.