زلزال تركيا المدمر.. تعازٍ وتضامن عربي ودولي واسع واستعدادات لتقديم مساعدات

أعربت دول عربية وغربية عن استعدادها لتقديم المساعدة العاجلة إلى تركيا وسوريا، وقدمت تعازيها في ضحايا الزلزال الذي وقع فجر، اليوم الإثنين وأسفر عن وفاة مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

وضرب زلزال فجر الإثنين تركيا وسوريا بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية، كما أعلنت مصر والأردن ولبنان والعراق، تأثرها بهزات ارتدادية.

وتبقى حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع إذ لا تزال مئات الأسر تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان إن الرئيس جو بايدن وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الأكثر تضررًا في زلزال تركيا وسوريا.

وقال إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر.

The U.S. is profoundly concerned by today’s destructive earthquake in Turkiye & Syria. I have been in touch with Turkish officials to relay that we stand ready to provide any & all needed assistance. We will continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye.

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ “نتضامن بالكامل مع تركيا وأنا على تواصل مع الرئيس أردوغان ووزير الخارجية تشاووش أوغلو، الحلفاء في الناتو مستنفرون حاليًا لتقديم الدعم”.

أرسل الاتحاد الأوربي فرق إنقاذ إلى تركيا على ما أعلن المفوض الأوربي المكلف إدارة الأزمات يانيش لينارسيتش.

وكتب المسؤول الأوربي في تغريدة “إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوربي وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا”.

In the wake of the earthquake in #Turkey this morning, we have activated the #EUCivilProtectionMechanism.

The EU's Emergency Response Coordination Centre is coordinating the deployment of rescue teams from Europe.

Teams from the #Netherlands & #Romania are already on their way.

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 6, 2023