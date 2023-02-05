مدفأة غاز تنهي حياة 5 من عائلة واحدة في الجزائر (فيديو)

قالت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأحد، إن 5 أفراد من عائلة واحدة في جنوب البلاد لقوا حتفهم تسممًا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، ما يرفع عدد الوفيات جراء مثل هذه الحوادث إلى أكثر من 60 شخصًا منذ مطلع العام.

وقالت الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك “تدخلت إسعافاتنا على الساعة 14:00 ببلدية حاسي الرمل ولاية الأغواط (530 كلم جنوب الجزائر)، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. خلّف الحادث 5 وفيات من عائلة واحدة”.

وشهد شهر يناير/كانون الثاني، الذي تميز بتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، وفاة 54 شخصًا جراء استنشاق الغاز المميت، بحسب الحماية المدنية، بينما تم إنقاذ 500 شخص على الأقل.

ومنذ بداية فبراير/شباط توفي 9 أشخاص، بحسب ما جاء في بيانات الحماية المدنية، وخلال سنة 2022 توفي 103 أشخاص جراء تنشق هذا الغاز.

وبدأت الحكومة حملة واسعة للتوعية عن مخاطر تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، كما قررت توزيع مجانًا أجهزة إنذار على كل مستخدمي الغاز الطبيعي.

وأعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية أنها ستقتني قريبًا 22 مليون جهاز إنذار لتزويد البيوت كلها.

وقال متحدث باسم الحماية إن الغاز الذي تسمموا به “لا لون له ولا رائحة”، ومن أجل تجنب “القاتل الصامت”، يجب توفير تهوية جيدة داخل المنزل من خلال مراقبة فتحات التهوية والتأكد من دخول الهواء وخروج الغازات.

وأشار إلى ضرورة مراقبة الأجهزة التي تعمل بالغاز مثل “البوتجاز” والمدفأة، والتأكد من ربطها بقنوات صرف.