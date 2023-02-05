خرج من بطن أمه حاملا “دليل انتصاره”.. طفل يفاجئ الجميع بشيء في يده لحظة الولادة (شاهد)

وسط دهشة مَن حولها مِن العاملين في المستشفى، أنجبت امرأة أمريكية طفلًا على الرغم من استخدامها وسيلة لمنع الحمل.

وتداول رواد موقع تيك توك مقطع فيديو تجاوزت مشاهداته 23 مليونًا، ظهر فيه الطفل الرضيع الذي يدعى رودي وهو يحمل بيده (اللولب الرحمي) وسط ذهول العاملين في المستشفى.

Birth Control Fail: Baby Born Holding IUD pic.twitter.com/gNSty3xnOq — Mandy News (@MandyNews_) February 1, 2023

وقالت الأم وتدعى فيوليت كويك، إنها كانت تعاني من التعب والإعياء لبضعة أسابيع، الأمر الذي أجبرها على إجراء فحص للحمل، ولم تصدّق الأمر عندما جاءت النتيجة إيجابية، وأعادت الاختبار ست مرات وكانت جميع النتائج ايجابية.

وأضافت أنها وزوجها لم يخططا لإنجاب طفل، بسبب صغر سنهما حيث يبلغان من العمر 20 عامًا، وتزوجا قبل سنة واحدة فقط.

جدير بالذكر أن نسبة نجاح اللولب في منع الحمل هي 99%، مما يعني أن واحدة من كل 100 امرأة يحملن على الرغم من استخدامهن اللولب.

وعلّقت فيوليت كويك، قائلة “شخص ما يجب أن يكون 0.01 %، وهذه أنا وطفلي”.