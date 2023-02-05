شاهد: تصوير “هوليوودي” لبركان يغلي في المكسيك تحسبا لانفجار كبير

زاد أخيرًا النشاط البركاني لجبل ” بوبوكاتيبيتل” الذي يُعَد ثاني أكبر بركان في المكسيك، وخامس أعلى جبل في أمريكا الشمالية، مما ينذر بانفجار كبير قد يحدث على المدى القريب.

وأعلن المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث تسجيل الدخان والغاز 132 مرة من فم البركان خلال الأيام الماضية، مطالبًا السكان المحليين بأخذ الاحتياطات اللازمة ضد التدفقات للرماد والحطام المتناثر بالتزامن مع هطول الأمطار.

ويتوقع علماء بجامعة مانشستر البريطانية أن يشهد جبل بوبوكاتيبيتل نشاطًا بركانيًّا متزايدًا في السنوات القليلة المقبلة.

وتعني كلمة Popocatepetl “الجبل الذي يُصدر دخانًا” بلغة الأزتك، وهو ثاني أكبر بركان في أمريكا الشمالية بارتفاع 5452 مترًا عن سطح البحر.

وتثور معظم البراكين بشكل مماثل منذ ملايين السنين. فعلى سبيل المثال، فإن براكين آيسلندا وهاواي وجزر غالاباغوس تثور باستمرار، منتجة تدفقات من الحمم البركانية.

وتتكون هذه الحمم البركانية من الصخور البازلتية المنصهرة، التي ما تلبث أن تكوّن أنهارًا طويلة من النار ممتدة على أطراف تلك البراكين.

وعلى الرغم من أن تدفقات الحمم البركانية هذه قد تكون مدمرة للمنازل القريبة منها، فإنها تتحرك ببطء شديد، ولا تُمثل خطرًا على الحياة بقدر ما تحمله الانفجارات البركانية الكبيرة مثل تلك الموجودة في بركان فيزوف‌ في إيطاليا أو جبل سانت هيلين البركاني في الولايات المتحدة.

ودمر بركان جبل فيزوف مدينتَي بومبي وهركولانيوم المتجاورتين عندما اندلع في عام 1979، مما أدى إلى مصرع الآلاف.