باستخدام مسدس بلاستيكي.. محاولة سطو فاشلة على محل صرافة في الأردن (فيديو)

حاول لصان السطو على محل صرافة في محافظة الزرقاء الأردنية باستخدام مسدس بلاستيكي، لكنهما فشلا في سرقة الأموال فأضرما النار في المحل ولاذا بالفرار.

وأفاد بيان لمديرية الأمن العام بمحاولة شخصين مجهولين سرقة موظفي أحد محال الصرافة في المحافظة تحت التهديد، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بإشعال النار داخل المحل والفرار من المكان.

وأضاف أن إحدى دوريات البحث الجنائي تمكنت بعد مدة وجيزة من ارتكاب الجريمة من مشاهدة المركبة المشبوهة، وجرى إيقافها وضبط الشخصين المشتبَه بهما، وضُبط بحوزتهما مسدس بلاستيكي استخدماه في محاولة السرقة.

وقال البيان إنه بالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط والاشتراك لتنفيذ عملية السرقة إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أي مبالغ مالية وأشعلا النار داخل المحل ولاذا بالفرار، وإنهما سيُحالان إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة.