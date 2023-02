لإبعاد “صواعق البرق”.. علماء يضربون السحاب للمرة الأولى بأشعة الليزر (شاهد)

في محاولة لتفادي آثارها المدمرة، نجح العلماء للمرة الأولى في توجيه البرق إلى السحب الرعدية بنبضات ليزرية، مما يمهد لحماية المباني من أخطار الحرائق.

وتضمنت التجربة، التي أُجريت العام الماضي على قمة جبل في سويسرا، إطلاق نبضات ليزر قوية في السحب الرعدية على مدى أشهر عدة.

Lasers could help scientists to fight lightning strikes. https://t.co/Rb22HKU3fI

ولاحظ العلماء أن نجاح هذه التجارب يمهد لتطوير أنظمة الحماية من الصواعق القائمة على الليزر، في المطارات ومنصات الإطلاق والمباني الشاهقة.

وعلى الرغم من استخدام القضبان المعدنية للحماية من الصواعق في العديد من الأماكن، فإن نطاق الحماية يقتصر على بضعة أمتار أو عشرات الأمتار على أقصى تقدير.

لكن الفيزيائي بمختبر البصريات التطبيقية في باريس (أورلين هوارد) يأمل تمديد هذه الحماية إلى مئات الأمتار باستخدام أشعة الليزر.

وغالبًا ما يضرب البرق الذي يصاحب العواصف الرعدية أجزاءً مختلفة من العالم، ويقتل العديد من الأشخاص كل عام، مع العلم أن البرق يحمل شحنة كهربائية ضخمة.

Scientists steer lightning bolts with lasers for the first time https://t.co/kiEramTQlP

— Guardian Science (@guardianscience) January 16, 2023