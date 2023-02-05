تبرّع بكل أمواله للأيتام ثم عاد بعد سنين لزيارتهم.. شاهد كيف استقبلوه؟ (فيديو)

“البِرُّ لا يَبْلَى”.. هكذا وردت النصوص الإسلامية، وهكذا تجلت قيمة العطاء وحب الخير في مشهد مؤثر لرجل من دولة بوروندي الواقعة وسط القارة الأفريقية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور (تجاوز مليون مشاهدة) تبرع صاحبه بكل ما يملك من أجل تربية عدد من الأطفال الأيتام. وبعد أعوام عدة، عاد الشخص نفسه لزيارتهم، لتظهر عليهم علامات الفرحة البالغة خلال استقبالهم له، في مشهد مؤثر نال إعجاب الكثيرين.

وتقع بوروندي في قلب منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية، وهي بلد صغير غير ساحلي.

وعانت هذه الدولة المكتظة بالسكان ويلات نحو 12 عامًا من الحرب الأهلية والنزاع منذ 1993.