تحمل 9 أطنان من مادة سامة.. إغراق حاملة طائرات في المحيط الأطلسي قبالة سواحل البرازيل (صور)

قالت البحرية البرازيلية إنها أغرقت حاملة طائرات خرجت من الخدمة في المحيط الأطلسي قبالة ساحلها الشمالي الشرقي، رغم تحذيرات دعاة حماية البيئة من أن السفينة الصدئة التي صنعتها فرنسا في الستينيات ستلوث البحر وسلسلة الغذاء البحرية.

وظلت حاملة الطائرات، التي يبلغ وزنها 32 ألف طن، في البحر لمدة 3 أشهر بعد أن رفضت تركيا دخولها لتفكيكها بغرض إعادة تدويرها لأنها كانت تشكل خطرا على البيئة، وتم سحب السفينة إلى البرازيل.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أوضحت البحرية في بيان أنها أخضعت حاملة الطائرات “لإغراق مخطط ومراقب” من شأنه أن “يجنب الدولة البرازيلية خسائر لوجستية وتشغيلية وبيئية واقتصادية”.

وأضافت أنها أغرقت جسم السفينة “ساو باولو” في المياه الإقليمية البرازيلية على بعد 350 كيلومترا قبالة الساحل حيث يبلغ عمق البحر 5 آلاف متر، وهو الموقع الذي تم اختياره للتخفيف من تأثير العملية على الصيد والنظم البيئية.

