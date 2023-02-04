تأتيهم مساعدات المياه مرة في الأسبوع.. سكان حي كامل يعانون الجوع والعطش في تعز اليمنية (فيديو)

خرج الأطفال والكبار في حي الضبوعة بمدينة تعز اليمنية، صباح السبت، لملء غالونات من صهريج ماء في ظل انقطاع الماء عنهم واستمرار الحصار المفروض على المدينة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المدينة تفتقر إلى كل الخدمات الأساسية وإن بعض الأشخاص يرسلون المياه إلى سكانها أحيانا مساعدة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ووقفت كاميرا الجزيرة مباشر على التهميش الذي يعيشه الحي السكني، وأوضح لها أحد سكانه أن الأسر تعيش فقرًا مدقعا من دون ماء ولا كهرباء ولا تدفئة مع موجة البرد القارس وغياب الخدمات الحكومية.

وقال المتحدث إن مساعدات المنظمات الإغاثية لا تصل إليهم وإنهم بحاجة إلى ماء الشرب والغذاء وملابس تقي أطفالهم شدة البرد.

ووصفت امرأة من الحي منازل سكانه بأنها “صناديق باردة”، موضحة أن الماء الذي يحصلون عليه لا يشربون منه، بل إنهم يشترون مياه الشرب بثمن يفوق قدرتهم.

وقالت أخرى للجزيرة مباشر إن أشد أزمة يعيشها الحي هي انعدام الماء، في حين لا تقوى الأسر على شرائه، موضحة أن أغلبها من دون معيل بسبب قلة فرص العمل.

وأضافت أن المساعدات بالماء هي صهريج يأتيهم 3 مرات في الأسبوع، وأن الكميات التي يحصلون عليها منه لا تكفيهم، إذ تتكون أسرتها مثلا من 7 أفراد.

وخلال جولة كاميرا الجزيرة مباشر فرغ الصهريج من دون أن تحصل كل الأسر على الماء، إذ لا تكفي كميته الحي بأكمله، في حين تبدأ بعض الأسر برص غالوناتها منذ الليل في طابور انتظار الصهريج.

وقالت مواطنة إن الأسر الراغبة في الحصول على الماء تحتاج إلى أن تكون أمام الصهريج بعد صلاة الفجر، وإن من جاء بعد ذلك لا يحصل على الماء.

وكانت الحكومة اليمنية قد حذرت في 2022 من أن أزمة كبيرة في الغذاء قد تحدث في البلاد مع بداية العام الجاري بسبب نقص المساعدات.

وسبق أن شكت الأمم المتحدة نقصا كبيرا في تمويل عمليات الإغاثة باليمن، أدى إلى خفض حجم المساعدات.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي أن 23.4 مليون شخص في اليمن كانوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية عام 2022، وأن نحو 17 مليون شخص عانوا انعدام الأمن الغذائي. وينزح داخل اليمن 4.3 ملايين شخص.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.