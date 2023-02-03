“وضعنا زفت”.. الجزيرة مباشر ترصد سقوط خيام على رؤوس نازحين سوريين في لبنان (فيديو)

عبّر نازح سوري عن المأساة التي يعيش فيها بالقول إن “أحوالهم زفت”، موضحا أنهم يُحبسون داخل خيامهم الباردة من دون تدفئة ولا طعام بسبب الأمطار الغزيرة التي تحوّل الطرق إلى وحل عميق.

وقال النازح من مخيم السمونية بعكار شمالي لبنان في حديث لكاميرا الجزيرة مباشر “لا نتمكن حتى من الذهاب إلى المرحاض بسبب فيضان مياه المطر وكثرة الوحل أمام الخيمة”.

وأكدت الطفلة روعة كلام والدها وقالت إنهم لا يستطيعون تجاوز باب الخيمة، وإنها لا تستطيع الذهاب إلى المدرسة بسبب الوحل.

وعبّرت روعة للجزيرة مباشر عن أمنيتها بالقول: “حابة أتعلم وأروح للمدرسة”، إلا أن الوضع الذي تعيشه أسرتها يمنعها من تحقيق هذه الأمنية.





وأفاد نازح أن الخيمة سقطت عليه هو وأسرته المكونة من 8 أشخاص خلال العاصفة، وقال إنه أنشأ هذه الخيمة بموارد بسيطة لأنه لا يملك ثمن مزيد من الخشب وتعبيد الأرض.

وزاد منتفضا “ما عندي حق أكل لأولادي ولا دواء”، وناشد النازح الأمم المتحدة والدول العربية قائلا “نحن إخوانكم قاعدين في الوحل والتراب لأننا نزحنا إلى هنا بسبب الحرب”.

واشتكى النازح من غلاء المعيشة في لبنان بسبب تراجع العملة، مضيفا أنه يعجز عن توفير ربطة خبز لأطفاله كل يوم.

ورصدت الجزيرة مباشر ضمن حملتها (12 شتاء قارسا) تضرر خيام اللاجئين السوريين في مخيم السمونية بسبب سوء الطقس وهطل الأمطار.

وأسقطت عاصفة، الخميس، خياما فوق رؤوس ساكنيها، وأفاد نازح أن هناك طفلا كُسرت يده وأن امرأة يقارب عمرها 50 سنة أصيبت كذلك.

ولم يجد أهل المخيم المقام في منطقة سهلية -تتحول مع كل مطر إلى وحل- أي استجابة من الجهات المسؤولة، وفق قول نازح للجزيرة مباشر.

ويتنقل فريق الجزيرة مباشر بصعوبة شديدة على طرق وحلية يطالب اللاجئون في السمونية بتعبيدها، ووقفت الكاميرا على دمار خيام وانتقال ساكنيها إلى أخرى، حتى أصبحت كل خيمة تضم 3 أسر وربما أكثر.

وقال نازح إن سكان المخيم لا يتوفرون على تدفئة ولا طعام، ولخص ذلك بالقول إن “الوضع تحت الصفر”.