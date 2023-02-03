تفاصيل صادمة حول مقتل المدونة طيبة العلي على يد والدها تهز الشارع العراقي

هزّت جريمة قتل المدونة والناشطة العراقية طيبة العلي على يد والدها خنقًا بدواعي “غسل العار”، الرأي العام في العراق، بعد أن كشفت تسريبات صوتية منسوبة للضحية مع أسرتها تتحدث فيها عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل شقيقها، ما أجبرها على ترك المنزل والسفر إلى إسطنبول.

وأفادت وسائل إعلام عراقية أن المدونة طيبة العلي قُتلت خنقًا على يد والدها في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، بعد عودتها للعراق بطلب من أهلها، ثم قام الأب بتسليم نفسه إلى القوات الأمنية بعد ذلك، فيما لم ترد أي رواية رسمية من وزارة الداخلية أو قيادة شرطة الديوانية بالجريمة وتفاصيلها حتى الآن.

وقال مصدر أمني عراقي لقناة السومرية المحلية إن “شابة قتلت خنقا في الديوانية على يد ذويها”، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.

تسريبات منشورة

ونشرت منظمات حقوقية نسوية وحسابات على مواقع التواصل في العراق، تسريبات المدونة طيبة العلي التي طالبت بنشرها في حال تعرضت للقتل، حيث تظهر التسجيلات تأكيد الضحية تعرضها للتحرش من قبل شقيقها، بالمقابل لم يعر والدها للأمر أي اهتمام، بل قلل من خطورته، بحسب التسريبات.

ويظهر واحد من التسريبات التي نشرتها منظمة “ساندها لحقوق المرأة العراقية” عبر حسابها في إنستغرام تسجيلًا صوتيًا بين الضحية والمنظمة، حيث تؤكد طيبة تواصلها مع جهات أمنية عراقية لتوفير الحماية لها من تهديد القتل.

وذكرت منظمة “آيسن” لحقوق الإنسان في العراق، أن “الشابة طيبة علي هربت من منزل أهلها بعد تحرش شقيقها بها جنسيًا، ثم عادت إلى العراق لحضور بطولة خليجي 25”.

وأكدت المنظمة أن “الشابة العراقية تعرضت للتهديد بالقتل من قبل ذويها منذ دخولها للعراق، حيث أطلقت نداءات استغاثة عبر حسابها في إنستغرام، لكن دون جدوى”.

ونددت المنظمة الحقوقية بالواقعة، قائلة إن “الجريمة تمت تحت مسمى “الشرف المزيف” من قبل مجتمع أبوي ذكوري ينهش النساء ويفتك بهن”، على حد تعبيرها.

تنديد على مواقع التواصل

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعبارات الرفض والتنديد والغضب من تفاصيل الجريمة، حيث تصدر وسما #حق_طيبة و #حق_طيبة_العلي ضمن الأعلى تداولًا على منصة تويتر في العراق، وسط دعوات شعبية لكشف تفاصيل الجريمة والظروف الغامضة التي أحاطت بها.

وعبّر مدونون عن غضبهم من قرار الأب بإنهاء حياة ابنته بدلًا من محاسبة شقيقها على فعلته، مطالبين القضاء بإنزال أشد العقوبات بحق والد الضحية وابنه، وعدم طي الجريمة تحت غطاء “قضية شرف” أو “غسل العار”.

تسجيلات صوتية مع طيبة وابوها تثبت تحرش اخوها بيها : بابا عبالك سهلة اخوي ينام فوگاي ؟ #نطالب_بحق_طيبة pic.twitter.com/O2YGzOxLwf — ابو الاصفر (@abo_alassfer0) February 1, 2023

طيبة فتاة عراقية قتلها والدها اليوم تحت مسمى "الشرف"

في المجتمعات الفقيرة انسانياً تلصق كلمة الشرف بالجريمة كي تبدو أكثر رونقاً وجمالاً..لا شرف في جرائم الشرف

سامحينا يا طيبة..

فالطيبة اغتيلت والأبوة سقطت على أبواب العار.. والرحمة أطلقوا عليها رصاصة الرحمة #اوقفوا_قتل_النساء pic.twitter.com/lBn0xVaIP7 — ReemaNaisseh ريما نعيسه (@RNaisseh) February 1, 2023

ثوروا لكل مظلوم في #العراق ثوروا لأجل #النساء جواهر بيوتكم ورزق الله لكم ثوروا لأجل #حق_طيبة وكل شهيد للحرية!

ثوروا ضد مجتمع الدعارة المحافظ كذبا وبهتانا ثوروا لأجل الحق ثوروا ضد كل ساقط يبرر #التحرش و #زنا_المحارم ثوروا على أفكاركم الهمجية فحين ضاعت أخلاقكم ضاعت إنسانيتكم ووطنكم pic.twitter.com/hyWyNoJ0bZ — سيد حسين الموسوي (@molahussain1o1) February 1, 2023

طيبة علي انقتـ.ـلت "خنقاً" على يد والدها بذريعة "الشرف" يا شرف هذا ! زين الشرف ليش مطلع على اخوها المتحـ.ـرش اللي نهزمت من وراه ؟ #حق_طيبة pic.twitter.com/1563Sxgs9y — Tamara Alkhazraji (@Tamarakhop) February 1, 2023

تُقتل بلا ذنب سوى أنها تريد أن تكون. تُقتَل تحت شعار الدفاع عن «شرف» و«كرامة» العائلة. وليس هذا «الشرف» إلا قناعاً رثّاً وبشعاً للذكورية والأبويّة. قناع يختفي خلفه المجرم، الذي قد يكون أخاً، أو أباً، أو زوجاً. والذين ويسكتون، أو يبرّرون، رجالاً ونساءً، يتواطأون مع الجريمة. #طيبة — Sinan Antoon سنان أنطون (@sinanantoon) February 1, 2023

من الذي قتل طيبة :

♦️الدستور الذي لايحمي نساء العراق

♦️القانون الذي يسمح لعديمي الشرف ان يقتلوا باسم الشرف

♦️النساء المتخاذلات عن حقوقهن وحياتهن

♦️السياسيين الجبناء الذين لايدافعون عن النساء

♦️المقاطعون للانتخابات ويتركون البرلمان بيد المتخلفين#حق_طيبة_العلي #حق_طيبه #امارجي pic.twitter.com/ojrGKzFsAJ — قصيّ محبوبة (@last_knights_iq) February 2, 2023

#العراق

ما يجري في بعض البيوت من تحرش وزنا محارم يندى له جبين الإنسانية ويتطلّب وقفه من جميع الشرفاء والغيورين، المخدرات غزت البيوت ودمرت الشباب واكلت عقولهم ومن امن العقاب أساء الأدب، نسأل الله تعالى الستر والعافية للجميع..#حق_طيبة #حق_طيبة_العلي pic.twitter.com/dqYKQjrWYc — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa9f3w2k8y) February 2, 2023

عار على المجتمع الأبوي الذكوري، الصمت إزاء إزهاق روح هذه الشابة المظلومة!

هذه الأغنية كانت تسمعها طيبة وترددها حتى آخر يوم بحياتها، وهي لم تبلغ 18 عاما من عمرها!

مقتل طيبة طعنة أخرى في جبين إنسانيتنا. لترقد روحكِ بسلام. لكِ الخلود السرمدي، ولنا العار ما حيينا.#حق_طيبة #طيبة_علي pic.twitter.com/R3CWHjs8Fe — Ali Elkarmaly (@elkarmaly) February 1, 2023

من قتل تلك العصفورة…

وجوده في الحياة عار على الحياة #حق_طيبة pic.twitter.com/UUmgg9STFP — AZHAR New Account (@aless_azhar) February 1, 2023

يغسلون عار الأخ المتحرش بقتل البنت لأنها انهزمت منه.

ومثل هذه القصص وبعد ابشع تحث يوميا! #حق_طيبة https://t.co/dkRWD6w43b — 𝕊ℍ𝔸𝕄𝕊 🇮🇶 شمس بشير (@Shams_BT) February 1, 2023