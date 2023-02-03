فاق معدل ذكائه آينشتاين.. طفل هندي تعلم البرمجة في سنّ الخامسة وطوّر 3 تطبيقات (فيديو)

تعلم الطفل الهندي ريشي براسانا البرمجة وهو في سنّ الخامسة، ثم نال جائزة للابتكارات وهو في سنّ الثامنة ليصبح أصغر مطوري أندرويد.

بلغ ريشي الآن سنّ الثامنة وحصل على جائزة هندية للابتكارات لإبداعه في مجال البرمجة.

وقد طوّر ريشي في سنّه الصغيرة 3 تطبيقات للهاتف المحمول، فاعتمدته شركة غوغل ضمن مطوري تطبيق أندرويد.

وأصبح المطوّر الصغير عضو المنظمة الدولية “مينسا” التي تضم ذوي معدل الذكاء المرتفع.

وُلد ريشي براسانا بمعدل ذكاء يصل إلى 180، وهو معدل يفوق ذكاء الفيزيائي ألبرت آينشتاين.

يعتبر ريشي القراءة تمرينا أساسيا كل يوم، ويقول “عندما تقرأ تحصل على إجابات لجميع الأسئلة، ولن يكون هناك خوف من الإجابة على أي نوع من الأسئلة”.

ويتابع المطوّر الصغير: “إذا كنت لا تقرأ كتابًا كل ساعتين فستكون أميًّا خلال الساعات الأربع المقبلة”.