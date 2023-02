الكشف عن أسرار جديدة عن عملية التحنيط لدى المصريين القدماء

قالت دراسة حديثة نشرتها دورية “نيتشر” العلمية أن تحليلا جديدا لحاويات عثر عليها في ورشة للتحنيط يتخطى عمرها 2500 عام، كشف أن المصريين القدماء استخدموا مجموعة من المكونات الغريبة بعضها مستورد من أماكن بعيدة مثل جنوب شرق آسيا لتحنيط موتاهم.

وكشف الباحثون عن نتائج فحوص كيميائية حيوية لواحد وثلاثين إناء من الخزف كانت تحوي مواد تحنيط في موقع سقارة الغني بالآثار بالقرب من القاهرة.

واعتبر المصريون القدماء حفظ الجسد بعد الموت أمرا ضروريا ليعبر إلى العالم الآخر. وقبل تكفين الجسد، كانت توضع مواد عديدة، من بينها 12 مادة تقريبا توصلت إليها هذه الدراسة، لحفظ أنسجة الجسد ومنع الرائحة الكريهة الناجمة عن تحلله وذلك قبل وقت طويل من أي فهم لعلم الأحياء الدقيقة.

ولم يتمكن العلم خلال القرنين المنصرمين إلا من التكهن بشأن مكونات تحنيط معينة مذكورة في نصوص عتيقة. ولكن هذه الورشة حوت مجموعة من الأواني نقشت عليها أسماء عتيقة للمحتويات وأحيانا ما تضمنت تعليمات مثل “للوضع على رأسه”، كما حلل العلماء بقايا مواد كيميائية في الأواني.

واكتشف العالم المصري الراحل رمضان حسين هذه الورشة قبل أعوام بالقرب من أطلال هرم أوناس وهرم زوسر المدرج.

