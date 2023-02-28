معلمة في جدة تفاجئ التلاميذ قبل دخول الاختبار.. شاهد ماذا فعلت؟ (فيديو)

فاجأت معلمة سعودية بإحدى المدارس الابتدائية في جدة، التلاميذ بـ”جائزة” غير متوقعة لم تكن تخطر لهم على بال، إذ قامت بلصق مجموعة من الحلوى على سيارتها وكتبت بينها لافتة تقول “ابتسم.. قبل الاختبارات”.

“حلوى ملصقة بالسيارة”

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، سيارة متوقفة أمام المدرسة، وقد أُلصقت بها من كل الجوانب الحلوى العودية “حلاوة مصاصة” مع لافتة على زجاج السيارة الجانبي تدعو إلى “الابتسام قبل الاختبارات”.

مبادرة جميلة من معلمة الصفوف الأولية بمدرسة ابتدائية النعمان بن بشير للطفولة المبكرة لإدخال البهجة والفرحة للطلاب قبل دخول الاختبار دائمًا متميزة ومبدعة 👏🏼

جعله الله في ميزان حسناتك 🙏#تعليم_جده pic.twitter.com/8MoXLjeydu — مدرسة النعمان بن بشير الابتدائية للطفولة المبكرة (@MOE_JDH_20_1117) February 26, 2023

وثمنت المدرسة الخطوة التي قامت بها المعلمة وكتبت “مبادرة جميلة من معلمة الصفوف الأولية بمدرسة ابتدائية (هي مدرسة) النعمان بن بشير للطفولة المبكرة لإدخال البهجة والفرحة للطلاب قبل دخول الاختبار”.

وامتدحت في تدوينتها على تويتر المعلمة سهام القرباني، وقالت “دائمًا متميزة ومبدعة، جعله الله في ميزان حسناتك”.

بدأت صباح اليوم،اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي، في كافة مدارس #تعليم_جده، وسط تهيئة واستعدادات متكاملة،وبمتابعة ميدانية من قيادات التعليم. pic.twitter.com/enHP8KXh7q — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) February 26, 2023

وقدمت المدرسة على تويتر، العديد من النصائح للتلاميذ وأولياء الأمور تتعلق بتحسن الأداء في الامتحانات، ودعت إلى توفير جو صحي للأبناء في البيت، إضافة إلى توجيهات تخص الطلاب فيما يتعلق بأداء الامتحانات.

كما ثمن مدونون، ما قامت به المعلمة وقال أحدهم “بصراحة فرحة جميلة جدًّا وكفاية تعبك في التنفيذ ياريت كل المدرسين والمدرسات يفكرون ازاي يحفزون الأطفال زيك”.

معلمه فاضله وتستحق الشكر ومن لايشكر الناس لايشكر الله لانها ادخلت السرور والبهجه على قلوب طلابها والمعروف لايعرف الاستاذه سهام القرباني معلمه الاجيال معروف عنها حسن تعاملها مع الاطفال. وحب الاطفال لها — Nunita ام بندر (@Nunitamoon) February 27, 2023

وكتب حساب باسم أم بندر “معلمة فاضلة وتستحق الشكر لأنها أدخلت السرور والبهجة على قلوب طلابها والمعروف لا يعرّف، الأستاذة سهام القرباني معلمة الأجيال معروف عنها حسن تعاملها مع الأطفال”.

غير أن بعضهم رأى أن ذلك يشغل الطلاب عن أداء الامتحان ويمكن أن “توسخ الحلوى ورقة الإجابة”.

الطلاب بهذه الطريقة ينشغلوا بالحلوى وقت الاختبار ومنهم من يوسخ ورقة الاجابة فخطر عليهم لو يغص بها الطالب اما اذا كانت بعد اداء الاختبار يكون افضل فاحسن ياكلها في الشارع او في بيتهم ولا ياكلها في المدرسة — سلطان عواض الثبيتي (@abusauud951) February 28, 2023

وبدأت يوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي، في كافة مدارس تعليم جدة بالسعودية.

وقالت إدارة التعليم، إن إدارتي المستودعات والتجهيزات المدرسية، قد أنهت ترحيل وإيصال جميع مقررات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، وتسليمها لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بجميع المراحل الدراسية.