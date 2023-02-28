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معلمة في جدة تفاجئ التلاميذ قبل دخول الاختبار.. شاهد ماذا فعلت؟ (فيديو)

طلاب ابتدائية النعمان بن بشير للطفولة المبكرة في أحد الاختبارات (تويتر)
28/2/2023-|آخر تحديث: 28/2/202303:40 PM (مكة المكرمة)

فاجأت معلمة سعودية بإحدى المدارس الابتدائية في جدة، التلاميذ بـ”جائزة” غير متوقعة لم تكن تخطر لهم على بال، إذ قامت بلصق مجموعة من الحلوى على سيارتها وكتبت بينها لافتة تقول “ابتسم.. قبل الاختبارات”.

“حلوى ملصقة بالسيارة”

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، سيارة متوقفة أمام المدرسة، وقد أُلصقت بها من كل الجوانب الحلوى العودية “حلاوة مصاصة” مع لافتة على زجاج السيارة الجانبي تدعو إلى “الابتسام قبل الاختبارات”.

وثمنت المدرسة الخطوة التي قامت بها المعلمة وكتبت “مبادرة جميلة من معلمة الصفوف الأولية بمدرسة ابتدائية (هي مدرسة) النعمان بن بشير للطفولة المبكرة لإدخال البهجة والفرحة للطلاب قبل دخول الاختبار”.

وامتدحت في تدوينتها على تويتر المعلمة سهام القرباني، وقالت “دائمًا متميزة ومبدعة، جعله الله في ميزان حسناتك”.

وقدمت المدرسة على تويتر، العديد من النصائح للتلاميذ وأولياء الأمور تتعلق بتحسن الأداء في الامتحانات، ودعت إلى توفير جو صحي للأبناء في البيت، إضافة إلى توجيهات تخص الطلاب فيما يتعلق بأداء الامتحانات.

كما ثمن مدونون، ما قامت به المعلمة وقال أحدهم “بصراحة فرحة جميلة جدًّا وكفاية تعبك في التنفيذ ياريت كل المدرسين والمدرسات يفكرون ازاي يحفزون الأطفال زيك”.

 

وكتب حساب باسم أم بندر “معلمة فاضلة وتستحق الشكر لأنها أدخلت السرور والبهجة على قلوب طلابها والمعروف لا يعرّف، الأستاذة سهام القرباني معلمة الأجيال معروف عنها حسن تعاملها مع الأطفال”.

غير أن بعضهم رأى أن ذلك يشغل الطلاب عن أداء الامتحان ويمكن أن “توسخ الحلوى ورقة الإجابة”.

وبدأت يوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي، في كافة مدارس تعليم جدة بالسعودية.

وقالت إدارة التعليم، إن إدارتي المستودعات والتجهيزات المدرسية، قد أنهت ترحيل وإيصال جميع مقررات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، وتسليمها لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بجميع المراحل الدراسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل