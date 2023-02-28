شاهد: ثبات مصلين داخل مسجد لحظة وقوع الزلزال في سوريا

أبهر مصلون في مدينة الدانا بإدلب السورية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بما أظهروه من ثبات خلال هزة أرضية ضربت المنطقة في 20 فبراير/ شباط.

وأظهرت كاميرا مراقبة ثبات المصلين الذين امتلأ بهم مسجد الفاروق، إذ واصلوا الصلاة رغم اهتزاز الأرض من تحت أقدامهم.

وأوضح المقطع انقطاع الكهرباء عن المسجد واهتزاز الأرض مع دخول الإمام في الدعاء، وثبت المصلون جميعهم الذين واصلوا التأمين خلف الإمام، فيما أظهرت الكاميرا هروب شخص واحد فقط.

وسجد المصلون في آخر المقطع في مشهد مهيب لقي انتشارًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضرب زلزالان، الاثنين الماضي، بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر محافظة هاطاي جنوب تركيا وشمال سوريا، وأصيب 47 شخصا في حلب أثناء محاولتهم الفرار وسط حالة من الذعر، وأحصى رئيس منظمة الخوذ البيضاء فقد أحصى 125 جريحا في شمال البلاد.

وفي تركيا، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) أن الزلزالين خلفا مصرع 3 أشخاص، فيما كان البلدان يواصلان انتشال الجثث من المباني المنهارة بسبب الكارثة التي خلفت في 6 فبراير أكثر من 50 ألف قتيل.