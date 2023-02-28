تقرير: إيلون ماسك يحشد فريقا لتطوير منافس لروبوت الدردشة “تشات جي بي تي”

قال موقع (ذي إنفورميشن) المعني بأخبار التقنية، أمس الاثنين، إن الملياردير إيلون ماسك تواصل مع باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بغية تأسيس مختبر أبحاث جديد لتطوير بديل لروبوت الدردشة الشهير “تشات جي بي تي” (ChatGPT).

ونقل الموقع الإلكتروني عن ثلاثة مصادر وصفها بأنها مطلعة قولها إن ماسك تواصل مع الباحثين في الأسابيع الأخيرة، واختار إيغور بابوشكين الباحث الذي ترك في الآونة الأخيرة وحدة الذكاء الاصطناعي ديب مايند التابعة لألفابت.

يأتي التقرير بعد أن حظي “تشات جي بي تي”، وهو روبوت محادثة نصية طورته أوبن إيه آي ويمكنه صياغة النثر والشعر وحتى نصوص برمجية إذا طُلب منه ذلك، باهتمام واسع النطاق في وادي السيليكون.

وشارك ماسك في تأسيس (أوبن إيه آي) مع المستثمر في وادي السيليكون سام ألتمان عام 2015 باعتبارها شركة ناشئة غير هادفة للربح، وترك مجلس إدارتها في 2018، لكنه أبدى اهتمامه بروبوت المحادثة، واصفًا إياه بأنه “جيد بشكل مخيف”.

ونقل التقرير عن بابوشكين قوله في مقابلة إنه يناقش مع ماسك تشكيل فريق لمتابعة أبحاث الذكاء الاصطناعي، لكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، مع عدم وجود خطة ملموسة لتطوير منتجات محددة.

وأضاف بابوشكين أنه لم يوقع رسميًّا على مبادرة ماسك، بحسب التقرير.