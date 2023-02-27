زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر يضرب ملاطيا في تركيا (فيديو)

ضرب زلزال جديد بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، ولاية ملاطيا بشرق تركيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 69 آخرين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 12:04 (09:04 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه بمنطقة يشيل يورت. وأعلنت آفاد انهيار عدد من الأبنية جراء الزلزال الذي ضرب ملاطيا، وأن فرق الإغاثة تتوجه إلى المنطقة. ونقلت وكالة الأناضول عن وزير تركي قوله إن 22 مبنى انهارت جراء زلزال اليوم.

وكانت ملاطيا إحدى الولايات التركية التي ضربها في 6 فبراير/ شباط الجاري زلزالان بلغت قوة الأول منهما 7.7 درجات والآخر 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف، إضافةً إلى دمار هائل.