أيام الله.. ما هو حكم صيام النصف من شعبان؟

قال رئيس وحدة البحوث بكلية الشريعة في جامعة قطر نور الدين الخادمي إن صيام النصف من شعبان باعتباره واجبًا أو فرضًا عليه مؤاخذات كثيرة من قِبل العلماء.

وأضاف خلال مقابلة معه في برنامج أيام الله “أجمع العلماء على أن صيام النصف من شعبان إما أنه يوم من الأيام البيض، وهي أيام 13 و14 و15 من شهر شعبان، لذا يمكن للبعض صيام النصف من شعبان باعتبار أنه ثالث الأيام البيض أو أنه يصومه مطلقًا باعتبار يومًا من أيام الله بأجره ووفق أحكامه”.

وقال “أما أن يخصّ صيام النصف من شعبان باعتبار أنه واجب أو فرض أو أنه نوع من أنواع التعبد بتوقيت مخصوص، فهذا لا ننصح به وعليه مؤاخذات كثيرة من قِبل العلماء بناء على القاعدة الشرعية (لا يُعبد الشارع إلا بما شرع)”.

ما هو حكم صيام النصف من شعبان؟#أيام_الله pic.twitter.com/NO63Cr7kWL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2023

وأشار إلى أن الأصل في العبادات التقيد ببيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقواعد الدين المحددة للعبادة في زمانها ومكانها وهيئتها وغير ذلك.

وأكد أنه إذا أراد أحد صيام الخامس عشر من شعبان باعتباره يومًا من الأيام البيض أو أنه وافق يوم اثنين أو خميس، فالنية والعمل صحيحان.

وكذلك إذا رغب أحد في صيامه باعتباره يومًا من أيام شهر شعبان اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صيام أكثر شعبان، فهو بذلك اتباع للسنة النبوية ويستند إلى أسس شرعية.