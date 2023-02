انقطاع الكهرباء عن 100 ألف منزل في ولاية كاليفورنيا بسبب الطقس السيّئ (فيديو)

انقطعت الكهرباء عن نحو 100 ألف منزل وشركة، أمس السبت، في لوس أنجلوس كبرى مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع استمرار العواصف في ضرب أجزاء من الولاية، مما أدى إلى تساقط ثلوج وهطول أمطار تهدد مناطق أخرى بفيضانات.

وقالت إدارة النقل في كاليفورنيا إن الطريق السريع (5)، وهو أكبر طريق سريع يؤدي إلى الشمال خارج المدينة، ظل مغلقًا بسبب الثلوج الكثيفة بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى من الطريق السريع في لوس أنجلوس ومحيطها بسبب الفيضانات.

وفي شمالي كاليفورنيا، من المتوقع أن تشهد سان فرانسيسكو درجات برودة قياسية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السكان من السفر خلال الأيام من الأحد إلى الأربعاء حيث بدأت الأمطار والثلوج بالتساقط مرة أخرى بعد توقفها في الساعات القليلة الماضية.

وقالت الهيئة على تويتر “التأثيرات الشديدة للثلوج الكثيفة والرياح ستجعل القيادة خطيرة للغاية ومستحيلة، وستؤدي إلى إغلاق الطرق على نطاق واسع وتأثيرات على البنية التحتية”.

وستجلب المجموعة التالية من العواصف، المتوقع أن تضرب اليوم الأحد، رياحًا تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة في وادي ساكرامنتو. وتم إغلاق منتزه يوسمايت الوطني حتى يوم الأربعاء بسبب ظروف الشتاء القاسية.

وتهب على المنطقة المعروفة بشمسها الساطعة وأشجار النخيل إحدى أشد العواصف الشتوية منذ عقود.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية أنه حتى الوديان “التي لا تتساقط فيها الثلوج” قد يغطيها رداء أبيض.

وظهر مقدّمو نشرات الطقس عبر القنوات المحلية -يوم الجمعة- مع ثلوج تصل إلى ركبهم، بعدما اعتادوا الإعلان عادة عن شمس ساطعة، في دليل على أن هذه العاصفة الثلجية غير عادية.

ونشر السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لحدائق منازلهم مغطاة بالثلوج في مشهد نادر جدًّا.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس على تويتر “تتساءلون عن ماهية هذه التساقطات المتجمدة التي تهبط من السماء في منطقتكم (إذا كنتم في الجبال)؟”، وأرفقت منشورها بصورة للتمييز بين حبيبات الثلج والبرَد.

وأوضحت الوكالة أن الأولى ناعمة ورطبة ومكونة من ثلوج، بينما الثانية أكثر صلابة ومكونة من جليد.

32 outside, 2 ft of snow, guess where I’m at? NY? Minnesota? Colorado?

Nope, San Bernardino, California. You read that right I’m in “warm SuNny Southern California!” pic.twitter.com/2B103V25yf

— Ray on Display (@ray_display) February 25, 2023