أيام الله.. مدمن مخدرات يعلن توبته على الهواء (فيديو)

قال أحد الأشخاص في مداخلة لبرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، إنه مدمن للمخدرات، وإنه يريد أن يتوب إلى الله تعالى، طالبًا نصيحة ضيف البرنامج الدكتور نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق ورئيس وحدة البحوث بكلية الشريعة بجامعة قطر.

وفي جوابه، قال الخادمي “مجرد سؤالك بداية بإذن الله لتجاوز هذا الابتلاء، ومقدمة طيبة تعبّر عن إرادة وحسن إيمان، هذه النقطة الأولى”.

وأضاف “ثانيًا الإرادة وهي مهمة، ثم الرفقة المأمونة في الأسرة، مع استحداث برامج حياتية، وأن تسأل الله تعالى التثبيت على الخير، وأن يجعلك من المطيعين التائبين”.

على الهواء مباشرة.. مدمن مخدرات يعلن توبته خلال برنامج "أيام الله" على شاشة #الجزيرة_مباشر، بحضور الدكتور نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق pic.twitter.com/2eBwUVMK4p — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2023

وتابع “كل ذنب يُغفر إذا ما تاب العبد بما في ذلك الشرك بالله، فإن توبة العبد وأوبته إلى الله تعالى تكون سببًا في غفران هذا الذنب”.

واستطرد الخادمي: في الحديث الشريف يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم “التائب من الذنب كمن لا ذنب له”، ويقول ربنا عزّ من قائل {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}.