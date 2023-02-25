مصرع 10 أشخاص وإصابة 35 في حادث سير مروع بالجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين، الجمعة، إثر سقوط حافلتهم من منحدر بشمال شرق البلاد.

وكانت الحافلة متجهة من العاصمة الجزائر إلى منتجع تكجدة عندما سقطت من منحدر بعمق 150 مترا قرب بلدة الأصنام، حسب ما أفاد نفس المصدر.

ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى البويرة القريب من مكان الحادث.

وعلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الحادثة وتقدم بتعازيه لأهالي المتوفيين.

وقال في منشور على صفحته على تويتر “إن القلب ليحزن من الحادث المروّع الذي أودى بحياة أطفال ونساء ورجال بتكجدة.أتقدم في خشوع بتعازيّ القلبية لكل أسر المتوفين رحمهم الله، ودعائي للجرحى بالشفاء العاجل”.

لا حول ولا قوة إلا بالله..إن القلب ليحزن من الحادث المروّع الذي أودى بحياة أطفال ونساء ورجال بتكجدة.أتقدم في خشوع بتعازيّ القلبية لكل أسر المتوفين رحمهم الله، ودعائي للجرحى بالشفاء العاجل.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) February 24, 2023

ومنطقة تكجدة الجبلية منتجع سياحي يحظى بشعبية لدى الجزائريين الذين يزورونه بأعداد كبيرة، خاصة بعد تساقط الثلوج بكثافة في الأسابيع الأخيرة.

وتعد سرعة سائقي السيارات، بمن فيهم سائقي مركبات النقل العام، السبب الرئيس لحوادث الطرقات في الجزائر، بحسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

وفي عام 2021، سجلت الجزائر نحو 7186 حادث مرور خلفت 2643 قتيلاً و11479 جريحًا.