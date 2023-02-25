منوعات

مصرع 10 أشخاص وإصابة 35 في حادث سير مروع بالجزائر

في عام 2021، سجلت الجزائر نحو 7186 حادث مرور خلفت 2643 قتيلاً و11479 جريحًا. أرشيفية (غيتي)
25/2/2023

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين، الجمعة، إثر سقوط حافلتهم من منحدر بشمال شرق البلاد.

وكانت الحافلة متجهة من العاصمة الجزائر إلى منتجع تكجدة عندما سقطت من منحدر بعمق 150 مترا قرب بلدة الأصنام، حسب ما أفاد نفس المصدر.

ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى البويرة القريب من مكان الحادث.

وعلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الحادثة وتقدم بتعازيه لأهالي المتوفيين.

وقال في منشور على صفحته على تويتر “إن القلب ليحزن من الحادث المروّع الذي أودى بحياة أطفال ونساء ورجال بتكجدة.أتقدم في خشوع بتعازيّ القلبية لكل أسر المتوفين رحمهم الله، ودعائي للجرحى بالشفاء العاجل”.

ومنطقة تكجدة الجبلية منتجع سياحي يحظى بشعبية لدى الجزائريين الذين يزورونه بأعداد كبيرة، خاصة بعد تساقط الثلوج بكثافة في الأسابيع الأخيرة.

وتعد سرعة سائقي السيارات، بمن فيهم سائقي مركبات النقل العام، السبب الرئيس لحوادث الطرقات في الجزائر، بحسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

وفي عام 2021، سجلت الجزائر نحو 7186 حادث مرور خلفت 2643 قتيلاً و11479 جريحًا.

المصدر : وكالات