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شادي زيدان.. وفاة فنان سوري باغته نزيف دماغي أثناء التصوير وحزن يسود المنصات

الفنان السوري الراحل شادي زيدان (وسائل التواصل)
25/2/2023-|آخر تحديث: 25/2/202311:56 AM (مكة المكرمة)

شارك فنانون وناشطون سوريون وعرب بشكل واسع عبر المنصات في نعي الممثل السوري شادي زيدان شقيق الفنان أيمن زيدان، بعد وفاته إثر جلطة دماغية أصابته قبل أيام ونُقل بعدها إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الإعلام السورية، أمس الجمعة، وفاة الفنان السوري عن عمر ناهز 49 عامًا بعد وعكة صحية شديدة ألمت به قبل أيام.

وقبل أيام، شارك شادي في حملات دعم وإيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري، وبعدها ذهب لتصوير مسلسله الجديد “زقاق الجن” الذي كان يجسد فيه شخصية “أبو تيسير”.

وفي أحداث المسلسل تصاب الشخصية بأزمة صحية تطرحها أرضًا، وأثناء التصوير أصيب زيدان بنزيف دماغي حقيقي وتم نقله إلى المستشفى.

بدورها قالت نقابة الفنانين السوريين في دمشق عبر فيسبوك “تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان شادي زيدان، ونوافيكم لاحقًا بموعد الدفن والتشييع ومكان وموعد التعزية، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وشادي زيدان، هو شقيق الممثلين أيمن زيدان ووائل زيدان. وتميز بدوره في مسلسل “بيت جدي” الجزء الثاني مع سامر المصري وبسام كوسا وغيرهما من نجوم الدراما السورية، كما شارك في مسلسل “أنشودة المطر” من إخراج باسل الخطيب ومسلسلات أخرى.

وانتشر وسم ( #شادي_زيدان ) على المنصات العربية والسورية خاصة، عقب إعلان وفاته.

ونعت الممثلة السورية وفاء موصلي الفقيد بكلمات مؤثرة عبر فيسبوك قائلة “شادي، ثقلت عليك السنون وأنهكك سوء الظروف وكسر قلبك ما حدث لبلدنا، كلنا في الهمّ سواء حتى ولو كنا نبدو على غير ما نحن عليه، كما كنت أنت، شادي لروحك الرحمة والسلام، سنشتاقك أيها الكفو الطيب”.

وأضافت “إن العين لَتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنّا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وشارك الممثل السوري باسم ياخور عبر إنستغرام صورة لزميله الراحل، معلقًا عليها “شادي زيدان وداعًا، والله يصبر قلوب والدتك وإخوتك وعائلتك على ألم الفراق الموجع هذا”.

أما الموسيقي السوري ماهر بكر فكتب على تويتر “أصبح الفرح يقف على حدود سوريا خائفًا من الدخول، فكمية الحزن التي يصدرها هذا البلد أكبر من أن تحتمله شعوب الأرض كلها. وداعًا شادي زيدان لروحك الرحمة”.

وغرد الصحفي السوري رائد المواس “وداعًا لصاحب الابتسامة والمقالب، الله يرحمك والعزاء لمحبينك”.

وعلى الجانب العربي، قالت المغنية الأردنية ديانا كرزون في تغريدة “الممثل السوري شادي زيدان في ذمة الله، الله يرحمك وعزائي الكبير إلى الوسط الفني السوري والعربي، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

بدوره، كتب الصحفي اللبناني عبد الله بعلبكي “رحم الله الممثل السوري شادي زيدان الذي نتذكّره جيّدًا عندما لعب دور (عفيف) بمسلسل عائلة 6 و7 نجوم، فأضحكنا وأجاد التمثيل ورافق طفولتنا الجميلة، ليصبح من أهم نجوم جيله. تعازينا الحارة لشقيق شادي النجم اللامع الكبير أيمن زيدان”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل