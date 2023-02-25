شادي زيدان.. وفاة فنان سوري باغته نزيف دماغي أثناء التصوير وحزن يسود المنصات

شارك فنانون وناشطون سوريون وعرب بشكل واسع عبر المنصات في نعي الممثل السوري شادي زيدان شقيق الفنان أيمن زيدان، بعد وفاته إثر جلطة دماغية أصابته قبل أيام ونُقل بعدها إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الإعلام السورية، أمس الجمعة، وفاة الفنان السوري عن عمر ناهز 49 عامًا بعد وعكة صحية شديدة ألمت به قبل أيام.

وقبل أيام، شارك شادي في حملات دعم وإيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري، وبعدها ذهب لتصوير مسلسله الجديد “زقاق الجن” الذي كان يجسد فيه شخصية “أبو تيسير”.

وفي أحداث المسلسل تصاب الشخصية بأزمة صحية تطرحها أرضًا، وأثناء التصوير أصيب زيدان بنزيف دماغي حقيقي وتم نقله إلى المستشفى.

بدورها قالت نقابة الفنانين السوريين في دمشق عبر فيسبوك “تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان شادي زيدان، ونوافيكم لاحقًا بموعد الدفن والتشييع ومكان وموعد التعزية، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وشادي زيدان، هو شقيق الممثلين أيمن زيدان ووائل زيدان. وتميز بدوره في مسلسل “بيت جدي” الجزء الثاني مع سامر المصري وبسام كوسا وغيرهما من نجوم الدراما السورية، كما شارك في مسلسل “أنشودة المطر” من إخراج باسل الخطيب ومسلسلات أخرى.

وانتشر وسم ( #شادي_زيدان ) على المنصات العربية والسورية خاصة، عقب إعلان وفاته.

ونعت الممثلة السورية وفاء موصلي الفقيد بكلمات مؤثرة عبر فيسبوك قائلة “شادي، ثقلت عليك السنون وأنهكك سوء الظروف وكسر قلبك ما حدث لبلدنا، كلنا في الهمّ سواء حتى ولو كنا نبدو على غير ما نحن عليه، كما كنت أنت، شادي لروحك الرحمة والسلام، سنشتاقك أيها الكفو الطيب”.

وأضافت “إن العين لَتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنّا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وشارك الممثل السوري باسم ياخور عبر إنستغرام صورة لزميله الراحل، معلقًا عليها “شادي زيدان وداعًا، والله يصبر قلوب والدتك وإخوتك وعائلتك على ألم الفراق الموجع هذا”.

أما الموسيقي السوري ماهر بكر فكتب على تويتر “أصبح الفرح يقف على حدود سوريا خائفًا من الدخول، فكمية الحزن التي يصدرها هذا البلد أكبر من أن تحتمله شعوب الأرض كلها. وداعًا شادي زيدان لروحك الرحمة”.

أصبح الفرح يقف على حدود #سوريا خائفاً من الدخول, فكمية الحزن التي يصدرها هذا البلد أكبر من أن تحتمله شعوب الأرض كلها! 💔

وداعاً #شادي_زيدان لروحك الرحمة🙏 pic.twitter.com/UxKh8162uL — Maher Asaad Baker (@MaherAsaadBaker) February 24, 2023

وغرد الصحفي السوري رائد المواس “وداعًا لصاحب الابتسامة والمقالب، الله يرحمك والعزاء لمحبينك”.

وداعاً لصاحب الابتسامة والمقالب

الله يرحمك والعزاء لمحبينك#شادي_زيدان pic.twitter.com/QvD56ovLOf — رائد المواس (@RaedAlmoas) February 24, 2023

وعلى الجانب العربي، قالت المغنية الأردنية ديانا كرزون في تغريدة “الممثل السوري شادي زيدان في ذمة الله، الله يرحمك وعزائي الكبير إلى الوسط الفني السوري والعربي، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الممثل السوري #شادي_زيدان في ذمة الله.

الله يرحمك🙏🏻 💔عزائي الكبير

الى الوسط الفني السوري والعربي

انا لله وانا اليه راجعون #سوريا pic.twitter.com/PzI05sJrsv — Diana karazon🍒 ديانا كرزون(أم سلمى) (@iamdianakarazon) February 24, 2023

بدوره، كتب الصحفي اللبناني عبد الله بعلبكي “رحم الله الممثل السوري شادي زيدان الذي نتذكّره جيّدًا عندما لعب دور (عفيف) بمسلسل عائلة 6 و7 نجوم، فأضحكنا وأجاد التمثيل ورافق طفولتنا الجميلة، ليصبح من أهم نجوم جيله. تعازينا الحارة لشقيق شادي النجم اللامع الكبير أيمن زيدان”.

رحم الله الممثل السوري #شادي_زيدان الذي نتذكّره جيّدًا عندما لعب دور (عفيف) بمسلسل عائلة ٦ و٧ نجوم، فأضحكنا وأجاد التمثيل ورافق طفولتنا الجميلة، ليصبح من أهم نجوم جيله. تعازينا الحارة لشقيق شادي النجم اللامع الكبير #ايمن_زيدان. https://t.co/RjceVeKdpt — عبدالله بعلبكي (@ABDALLAH_B2) February 24, 2023

الله يرحم شبابك يا شيخ الشباب يا طيب

الله يصبر قلب إمك وإخواتك وعيلتك وكل جمهورك

عزائي الشديد لأبو حازم وكل آل زيدان وللوسط الفني

خبر بيكسر القلب

وداعاً #شادي_زيدان pic.twitter.com/pjFvadSv3p — Sabah Jazairi (@SabahJazairi) February 24, 2023

كان مع #سوريا في كل أوجاعها وفي الزلزال الأخير أدار حملة تبرعات للمناطق المنكوبة رحل #شادي_زيدان بسكتة قلبية قبل أن يدخل عتبة الخمسين.. بقي وفياً لسوريا حتى آخر رمق وبالوفاء للأوطان تقاس الرجال.. رحمك الله وكل العزاء للفنان أيمن زيدان وللعائلة الكريمة بهذا المصاب🙏🏼#الفاتحة pic.twitter.com/HNaWwu1M2p — زينب عواضة (@Zeinab__Awada) February 24, 2023