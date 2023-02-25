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لحظة نجاة سائق شاحنة قبل ثوانٍ من سحق القطار شاحنته (شاهد)

الشاحنة بعد اصطدامها بالقطار وقد تحطمت (وسائل التواصل)
25/2/2023-|آخر تحديث: 25/2/202302:54 PM (مكة المكرمة)

نجا سائق شاحنة في الولايات المتحدة بأعجوبة من الموت، عند ما اصطدم قطار شحن بسيارته في نيويورك في مشهد يحبس الأنفاس.

ووثق مقطع فيديو متداول الحادث، حيث كان سائق الشاحنة قد خرج من السيارة غير مدرك لاقتراب قطار منه، وقد ساعده ضابط شرطة على الفور في النجاة بحياته.

 

وقال المسؤولون بمقاطعة روكلاند في بيان، إن سائق الشاحنة تمكن من الفرار قبل أن يدعس القطار شاحنته التي علقت أثناء عبورها القضبان الحديدية، ونبّه البيان السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء عبورهم مسارات القطارات داخل المدينة.

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، فإن السائق لم يكن منتبهًا لحظة اقتراب القطار من شاحنته، إلا أن أحد رجال الشرطة صرخ بصوت عالٍ لتنبيهه، فخرج مسرعًا من الشاحنة قبل لحظات من الاصطدام.

وعلى الفور تلقى السائق الإسعافات اللازمة، إذ لم يتعرض لأذى جسدي، إلا أنه بدا مصدومًا من وقع الحادث، وأكدت الشرطة أن الحادث أسفر عن تلف بسيط في الممتلكات، ولم يؤدّ إلى خسائر في الأرواح.

المصدر : مواقع التواصل + نيويورك بوست