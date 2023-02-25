لحظة نجاة سائق شاحنة قبل ثوانٍ من سحق القطار شاحنته (شاهد)

نجا سائق شاحنة في الولايات المتحدة بأعجوبة من الموت، عند ما اصطدم قطار شحن بسيارته في نيويورك في مشهد يحبس الأنفاس.

ووثق مقطع فيديو متداول الحادث، حيث كان سائق الشاحنة قد خرج من السيارة غير مدرك لاقتراب قطار منه، وقد ساعده ضابط شرطة على الفور في النجاة بحياته.

Haverstraw, New Main St tracks. HPD & EMS for a train vs tractor trailer, trailer reportedly snapped in half. Haverstraw FD requested.#trainvstractor #trainaccident #Rockland #TRAIN pic.twitter.com/9ZCEwBkxeV — Rockland Buff (@Rockland_Buff) February 23, 2023

وقال المسؤولون بمقاطعة روكلاند في بيان، إن سائق الشاحنة تمكن من الفرار قبل أن يدعس القطار شاحنته التي علقت أثناء عبورها القضبان الحديدية، ونبّه البيان السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء عبورهم مسارات القطارات داخل المدينة.

𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐲 𝐄𝐱𝐞𝐜 𝐃𝐚𝐲 𝐨𝐧 𝐇𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 pic.twitter.com/OLU2iB345e — rocklandgov (@rocklandgov) February 23, 2023

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، فإن السائق لم يكن منتبهًا لحظة اقتراب القطار من شاحنته، إلا أن أحد رجال الشرطة صرخ بصوت عالٍ لتنبيهه، فخرج مسرعًا من الشاحنة قبل لحظات من الاصطدام.

وعلى الفور تلقى السائق الإسعافات اللازمة، إذ لم يتعرض لأذى جسدي، إلا أنه بدا مصدومًا من وقع الحادث، وأكدت الشرطة أن الحادث أسفر عن تلف بسيط في الممتلكات، ولم يؤدّ إلى خسائر في الأرواح.