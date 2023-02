لحظة نجاة سائق شاحنة قبل ثوانٍ من سحق القطار شاحنته (شاهد)

نجا سائق شاحنة في الولايات المتحدة بأعجوبة من الموت، عند ما اصطدم قطار شحن بسيارته في نيويورك في مشهد يحبس الأنفاس.

ووثق مقطع فيديو متداول الحادث، حيث كان سائق الشاحنة قد خرج من السيارة غير مدرك لاقتراب قطار منه، وقد ساعده ضابط شرطة على الفور في النجاة بحياته.

Haverstraw, New Main St tracks. HPD & EMS for a train vs tractor trailer, trailer reportedly snapped in half. Haverstraw FD requested.#trainvstractor #trainaccident #Rockland #TRAIN pic.twitter.com/9ZCEwBkxeV

— Rockland Buff (@Rockland_Buff) February 23, 2023