مصر.. الكشف عن مقابر أثرية من عصور مختلفة في المنيا (صور)

قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الجمعة، إن بعثة مشتركة بين جامعة برشلونة والمجلس الأعلى للآثار اكتشفت مجموعة من المقابر تعود إلى العصور الرومانية والفارسية والبيزنطية في منطقة البهنسا بمحافظة المنيا (جنوبي البلاد).

وأوضحت الوزارة في بيان أن المقابر المكتشفة هي 3 مقابر من الحجر الجيري تعود للعصر الروماني، و3 مقابر أخرى فردية تعود للعصر الفارسي، و16 مقبرة من العصر البيزنطي والقبطي، عثر عليها أثناء أعمال الحفائر بمنطقة الجبانة العليا.

وقال عادل عكاشة -رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي- إن المقابر المكتشفة من العصر الروماني مبنية من الحجر الجيري، وكانت في الغالب مقبية وعثر عليها مهدّمة إلى مستوى الأساسات وهي غير منقوشة، وعثر بإحداها على تابوت في مكانه الأصلي من دون غطاء، وفق البيان ذاته.

ومقابر العصر القبطي المكتشفة عبارة عن حفرة مستطيلة في باطن الأرض، بُني الجزء العلوي منها ناحية الشرق، وعثر بجانبها على بعض الأواني الفخارية والمسارج.

وتحتوي البهنسا على آثار من مختلف العصور التي مر بها التاريخ المصري حيث تشتمل هذه القرية على آثار فرعونية ورومانية وإسلامية، ويقول المؤرخون إنها كانت تحوي كثيرًا من الكنائس والقصور.

ونفذت البعثة أعمال معالجة للقطع الأثرية المكتشفة وتدعيم وتقوية الرسومات الجدارية الموجودة على جدران البازيليكا في الموقع، فضلًا عن دراسة النصوص القبطية واليونانية المكتوبة على الجدران أو الشقافات.

وقال مصطفى وزيري -الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار- إن أعمال حفائر بالمنطقة لهذا الموسم أسفرت عن نتائج مهمة تتعلق بتاريخ موقع البهنسا.