سياسي تركي معاد للعرب ولغتهم يردد البسملة على الهواء لحظة الزلزال (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا تسجيلًا مصورًا للسياسي المتطرف زعيم حزب النصر التركي أوميت أوزداغ، المعروف بعدائه للغة العربية واللاجئين السوريين، تظهر ردة فعله تجاه الزلزال لحظة وقوعه.

وأثناء وجوده ضيفًا في أحد البرامج، ظهر رد أوزداغ تلقائيًا بترديد البسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”، وكررها مرات عدة.

وتفاعل كثيرون مع المقطع، لأن القيادي الحزبي التركي معروف بمواقفه المعادية للغة العربية.

ويرى أوزداغ أنه “من العار وضع لافتات باللغة العربية بجانب اللغة التركية في المرافق العامة”، وفق زعمه.

وكان السياسي التركي ادعى في الأيام الأولى للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، أن السوريين “يقدمون على أعمال سرقة ونهب”، ويهددون “الأمن القومي” التركي.

أوميت أوزداغ لحظة حدوث الزلزال وهو على إحدى القنوات.. بسم الله الرحمن الرحيم. pic.twitter.com/ttdD33j6Do — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) February 20, 2023

وفجر الاثنين 6 فبراير، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.