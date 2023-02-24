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زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب شمال شرق مصر

زلزال يضرب مصر صباح اليوم (غيتي)
24/2/2023-|آخر تحديث: 24/2/202310:44 AM (مكة المكرمة)

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر شمال شرق القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ولم يُحدث أي ضرر للمواطنين أو للممتلكات العامة.

وحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، فإن الهزة الأرضية وقعت على بعد 27 كيلومترا من محافظة السويس، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأفاد بيان المعهد أن مواطنين في عدة مناطق بالجمهورية شعروا بالزلزال، لكن لم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح في تغريدة حول سبب عدم إحداث هذا الزلزال أي أضرار على سطح الأرض، أن الزلازل تنشأ عند أعماق تتراوح بين 5 و100 كيلومتر، وتصنف بؤر الزلازل حسب العمق الذي تحدث عنده.

وأضاف أن الزلازل التي تنشأ عند أعماق لا تزيد على 60 كيلومترًا من سطح الأرض تعرف بأنها زلازل ضحلة، وهي التي تحدث عندها معظم الزلازل القوية وكل حسب قوته، مشيرًا إلى أن “زلزال اليوم في مصر ليس بالقوة الكبيرة”.

وأعاد المعهد نشر تغريدة عما يجب فعله عند حدوث الزلزال وبعض إرشادات السلامة التي يجب اتباعها عند وقوع الزلازل.

وجاء زلزال مصر بعد زلازل ضربت مواقع عدة كان أشدها في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري وبلغت شدته 7.8 درجات وتلته آلاف من الهزات الارتدادية وتسبب حتى اليوم في مقتل نحو 50 ألف شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل