زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب شمال شرق مصر

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر شمال شرق القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ولم يُحدث أي ضرر للمواطنين أو للممتلكات العامة.

وحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، فإن الهزة الأرضية وقعت على بعد 27 كيلومترا من محافظة السويس، وعلى عمق 10 كيلومترات.

البيان الرسمي ل #زلزل شعر به المواطنون في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

الهزة الأرضية علي بعد 27 كم شمال مدينة السويس ودرجة قوته 4.1 ريختر وعلي عمق 10كم. pic.twitter.com/8STcEEcURZ — المعهد القومي للبحوث الفلكية – مرصد حلوان (@NRIAG) February 23, 2023

وأفاد بيان المعهد أن مواطنين في عدة مناطق بالجمهورية شعروا بالزلزال، لكن لم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح في تغريدة حول سبب عدم إحداث هذا الزلزال أي أضرار على سطح الأرض، أن الزلازل تنشأ عند أعماق تتراوح بين 5 و100 كيلومتر، وتصنف بؤر الزلازل حسب العمق الذي تحدث عنده.

وأضاف أن الزلازل التي تنشأ عند أعماق لا تزيد على 60 كيلومترًا من سطح الأرض تعرف بأنها زلازل ضحلة، وهي التي تحدث عندها معظم الزلازل القوية وكل حسب قوته، مشيرًا إلى أن “زلزال اليوم في مصر ليس بالقوة الكبيرة”.

الزلازل تنشأ عند أعماق تتراوح بين 5 و 100 كم

تصنف بؤر الزلازل حسب العمق الذي تحدث عنده، فالزلازل التي تنشأ عند أعماق لا تزيد عن 60 كيلومتراً من سطح الأرض تعرف بأنها زلازل ضحلة وهي التي تحدث عندها معظم الزلازل القوية وكل حسب قوته والحمد لله زلزال اليوم ليس بالقوة الكبيرة. — المعهد القومي للبحوث الفلكية – مرصد حلوان (@NRIAG) February 24, 2023

وأعاد المعهد نشر تغريدة عما يجب فعله عند حدوث الزلزال وبعض إرشادات السلامة التي يجب اتباعها عند وقوع الزلازل.

وجاء زلزال مصر بعد زلازل ضربت مواقع عدة كان أشدها في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري وبلغت شدته 7.8 درجات وتلته آلاف من الهزات الارتدادية وتسبب حتى اليوم في مقتل نحو 50 ألف شخص.