ترمب يوزع وجبات مجانية في “شرق فلسطين” (فيديو)

توقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عند مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة أثناء زيارته لبلدة تدعى “شرق فلسطين” في ولاية أوهايو، وهو المكان الذي انحرف فيه قطار عن مساره في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي مقطع فيديو، تمت مشاركته على تويتر، شوهد ترمب وهو يخبر إحدى العاملات بالمطعم أنه يريد شراء وجبات لشرطة المدينة ورجال الإطفاء.

ترامب يوزع وجبات مجانية داخل مطعم لـ"ماكدونالدز"

🗣 "أعرف قائمة الطعام أكثر منكم"..

📍مدينة "شرق فلسطين" بولاية أوهايو#الجزيرة_مباشر | #أمريكا pic.twitter.com/KWyoOR3FiQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2023

وقال ترمب للموظفة “ما هي الوجبة المفضلة اليوم؟”، قبل أن يتوجه إلى مجموعة من مؤيديه الذين تجمعوا في المكان لرؤيته.

وعرف ترمب بحبه للوجبات السريعة، وكان يقدم لضيوفه بعضًا منها خلال وجوده في البيت الأبيض.

وكتب الصحفي مايكل وولف في كتابه “النار والغضب” أن ترمب يحب أكل الوجبات السريعة بسبب “خوف طويل” من التعرض للتسمم.