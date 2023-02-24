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بزيت الزيتون.. قهوة جديدة لـ”ستاربكس” مستوحاة من تقليد عائلي إيطالي (فيديو)

ستاربكس تضيف زيت الزيتون إلى القهوة (غيتي)
24/2/2023-|آخر تحديث: 24/2/202304:30 PM (مكة المكرمة)

قررت سلسلة المقاهي العالمية ستاربكس كسر تقاليدها، وابتكرت إضافة زيت الزيتون إلى عدد من المشروبات، على أن تقدم في إيطاليا أولًا ثم في بقية الدول.

وأطلقت ستاربكس في روما مجموعة جديدة من مشروبات القهوة تحتوي على زيت زيتون بكر باسم “أولياتو”، وأكدت أنها ستكون قهوة غنية حلوة المذاق.

وكشفت ستاربكس أن المشروب الجديد مستوحى من تقليد عائلي إيطالي، ينص على إضافة ملعقة كاملة من زيت الزيتون إلى القهوة يوميًّا.

ويمكن إضافة خيار زيت الزيتون إلى مشروبات القهوة مثل اللاتيه، والإسبريسو، والإسبريسو المخفوق المثلج.

وتعد هذه هي الإضافة الأولى من نوعها إلى المشروبات في المقهى العالمي والمقاهي المنافسة له.

وستعمل الشركة على تقديم هذا المشروب الجديد في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان خلال العام الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر