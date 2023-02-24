بزيت الزيتون.. قهوة جديدة لـ”ستاربكس” مستوحاة من تقليد عائلي إيطالي (فيديو)

قررت سلسلة المقاهي العالمية ستاربكس كسر تقاليدها، وابتكرت إضافة زيت الزيتون إلى عدد من المشروبات، على أن تقدم في إيطاليا أولًا ثم في بقية الدول.

وأطلقت ستاربكس في روما مجموعة جديدة من مشروبات القهوة تحتوي على زيت زيتون بكر باسم “أولياتو”، وأكدت أنها ستكون قهوة غنية حلوة المذاق.

وكشفت ستاربكس أن المشروب الجديد مستوحى من تقليد عائلي إيطالي، ينص على إضافة ملعقة كاملة من زيت الزيتون إلى القهوة يوميًّا.

هل أنت من عشاق القهوة ؟ إليك هذا النوع الجديد 👈 قهوة بزيت الزيتون ☕️ 🫒#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/7xSpoobOLs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 24, 2023

ويمكن إضافة خيار زيت الزيتون إلى مشروبات القهوة مثل اللاتيه، والإسبريسو، والإسبريسو المخفوق المثلج.

وتعد هذه هي الإضافة الأولى من نوعها إلى المشروبات في المقهى العالمي والمقاهي المنافسة له.

وستعمل الشركة على تقديم هذا المشروب الجديد في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان خلال العام الجاري.