مسلح أمريكي يقتل امرأة ويعود إلى مسرح جريمته ويردي مراسلا وطفلة (فيديو)

عاد مسلح يشتبه بأنه قتل امرأة، الأربعاء، في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى مسرح جريمته بعد ساعات على ارتكابها، وأطلق النار على مراسل تلفزيوني وطفلة (9 سنوات) ما أدى إلى مقتلهما، حسب ما قالت السلطات.

وأعلن المسؤول الأمني في مقاطعة أورانج جون مينا إلقاء القبض على شاب يبلغ 19 عامًا يدعى كيث ملفين موزيس، يُعتقد أنه مطلق النار.

ووقعت عمليات إطلاق النار في منطقة باين هيلز، إحدى الضواحي الغربية لأورلاندو في وسط فلوريدا.

ووصل فريق من تلفزيون سبكتروم بعد ساعات لنقل الأحداث، على ما قال مينا في مؤتمر صحفي.

وبعيد ساعات من الحادث الأول وصل موزيس وأطلق النار على المصور التلفزيوني والمراسل اللذين كانا يقفان قرب سيارتهما، ما أدى إلى مقتل المراسل وإصابة المصور بحسب المسؤول الأمني.

ثم دخل المسلح منزلًا مجاورًا وأطلق النار على امرأة وابنتها البالغة 9 سنوات.

ونقل جميع المصابين إلى المستشفى، لكن الطفلة والمراسل التلفزيوني توفيا، وفق مينا الذي أضاف “اعتقلنا الشخص الذي يعتقد أن منفّذ عملية القتل صباحًا وإطلاق النار بعد ظهر اليوم”.

جريمة غريبة.. مسلح أمريكي يقتل امرأة ثم يعود لمسرح جريمته ويقتل مراسلًا تلفزيونيًا وطفلًا!#الجزيرة_مباشر #أمريكا pic.twitter.com/1lhwlLzjtA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 23, 2023

وأوضح أن المشتبه به له “تاريخ إجرامي طويل” يتضمن “اتهامات متعلقة بالسلاح والضرب المبرح والاعتداء بسلاح مميت والسطو والسرقة الكبرى”.

والموقوف الذي كان يعرف المرأة التي قُتلت، ليست له صلة بالضحايا الآخرين بحسب المسؤول الأمني.