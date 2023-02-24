الحكم على المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

حكمت المحكمة الجنائية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، على المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وبعد 7 ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها “مقتنعة” بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها بشكل “ثابت ودقيق” المدعية المدنية في القضية لورا ب.

وصدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد لمجرد سيودع السجن على الفور.

المدعي العام جان كريستوف موليه في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات: #سعد_لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب نطالب بحظر دخوله إلى فرنسا لـ5 سنوات بعد قضاء عقوبته.

المغتصب غنت معه فناناتنا وأحيا حفل رأس السنة عندنا واستقبلناه بالورود

تحية لنسويات مصر اللواتي منعنه من الغناء في بلدهن — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) February 24, 2023

وعند تلاوة الحكم في قاعة المحكمة التي غصت بمحبّي الفنان والفضوليين، نهض سعد لمجرد بوجه شاحب، لكن لم يصدر عنه أي رد فعل.

وعلى مقعد الادعاء، عانقت الشابة لورا ب والدتها لمدة طويلة وهي تبكي.

وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا ب. إلى أكتوبر 2016 حين كانت تبلغ عشرين عامًا.

خبر سعيد:

بعد ما ٧ من ال٩ قضاة أقروا بتأكدهم من أن سعد لمجرد قام بإغتصـاب لورا.. محكمة الجنايات بفرنسا تقرر الحكم على "سعد لمجرد" بـ 6 سنين سجن بتهمة الإغتصـاب لورا والعنف العمدي. وهيبات في السجن انهارده!#مش_عايزين_سعد_لمجرد_في_مصر#Lamjarred pic.twitter.com/3ND8S3vsNC — Speak Up (@SpeakUp_00) February 24, 2023

وأشارت لورا إلى أنّها تبعت المغني المعروف في العالم العربي وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا قد التقيا داخل ملهى ليلي.

وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في جادة الشانزليزيه.

وبالنسبة للمحكمة، لا يوجد أدنى شك في أن المدعية لحقت بلمجرد “طواعية” بنيّة “المغازلة”، وفق رئيسة المحكمة فريديريك ألين.

وفي الغرفة، رقصا وتحادثا، قبل أن يتحوّل المغني “بصورة مباغتة” إلى شخص عنيف، إذ اغتصبها وضربها، بحسب رواية المدعية أمام المحكمة.

شيروا البوست والكلام على اوسع نطاق عشان الناس تفهم الحقيقة سعد مش مذنب ولا اتحكم عليه عشان مدان وانما لتحيز القضاء الفرنسي للفتاه المدعية الفرنسية ضده كعربي مسلم وإذا كان سعد مدان لكان حكم عليه من بعشرة سنوات فيمافوق حسب نص القانون الفرنسي في مثل هذه القضايا #سعد_لمجرد #Lamjarred pic.twitter.com/Mm2clI9vlV — nour_sl_loveforever (@nour_sl1) February 24, 2023

فيما نفى سعد لمجرد بشدة ممارسة الجنس بأي شكل مع المدعية، لكنه أقر بأنه قام كـ”رد فعل” طبيعي بـ”دفع وجه لورا ب. بقوة”، بعدما “خدشته” فجأة حين كانا يخلعان ملابسهما، وفق ما ذكرت رئيسة المحكمة خلال تلاوة القرار، معتبرة أن “التصريحات المتغيرة والمتبدلة” للمغني البالغ 37 عامًا لم تكن ذات مصداقية.

ورحب محامو لورا ب. “بالقرار المهم المنسجم مع الواقع” وفق قول المحامي جان مارك ديسكوبيس.

أما على جهة الدفاع، فأشار تييري هرتسوغ -أحد محامي سعد لمجرد- لحاجتهم إلى “التفكير” قبل “اتخاذ أي قرار بشأن الخطوات اللاحقة”، لناحية استئناف الحكم من عدمه.

جدير بالذكر أن المغني سعد لمجرد أُتهم مرات عدة بارتكاب جرائم اغتصاب في ظروف مماثلة.

ويُتوقع أن يُحاكم خصوصًا أمام محكمة الجنايات في منطقة فار الفرنسية بتهمة اغتصاب امرأة شابة في غرفته بالفندق عام 2018 بعدما أن التقاها في ملهى ليلي في مدينة سان تروبيه.