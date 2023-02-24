الجزيرة مباشر ترصد نقل الطفلة السورية شام التي أصيبت جراء الزلزال إلى تركيا لاستكمال علاجها (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر نقل الطفلة السورية شام الشيخ محمّد وأخيها عمر اللذين أصيبا جراء الزلزال في مدينة أرمناز إلى تركيا لاستكمال علاجهما.

وخلال وجوده في معبر باب الهوا، توقف مراسل الجزيرة للحظات أمام سيارة الإسعاف التي نقلت فيها الطفلة شام، وتحدث معها للحظات.

ولم تستطع الطفلة شام الحوار أو الكلام، وكانت تعاني حتى وهي تشرب الماء.

وبقيت شام نحو 40 ساعة تحت الأنقاض في شمال غرب سوريا، وتواجه اليوم خطر بتر ساقيها، بعد إصابتها على غرار ناجين كثر من الزلزال بمتلازمة “هرس الأطراف”.

وظهرت الطفلة البالغة 9 سنوات ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها، وتقرأ القرآن وتدندن معهم أنشودة تحمل اسمها، ثم تئن من بقائها تحت الأنقاض.

وتواجه الطفلة، وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها خطر بتر رجليها على مستوى الساقين، كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى.

ويوضح الأطباء العاملون في شمال غرب سوريا، أن وضع شام مماثل لحالات أشخاص عدة استقبلوهم إثر الزلزال الذي أودى بحياة 3,688 سوريًا على الأقل.

ونشرت الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، تغريدة الأسبوع الماضي، طلبت فيها “الدعاء لشام وكثر مصابين بالزلزال، يعانون من حالة طبية اسمها متلازمة الهرس”، التي تحتاج إلى “رعاية طبية متقدمة”.

وتنتج متلازمة الهرس “عن أي ضغط تتعرض له الأطراف لمدة طويلة تفوق 12 ساعة، ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية على مستوى الأنسجة”، وفق مصطفى، الذي أفاد عن معاينة الأطباء في المنطقة لحالات كثيرة مشابهة خصوصًا من الأطفال.