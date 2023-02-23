الزوجة خرجت من المنزل زحفا.. الزلزال يشرد أسرة سورية من ذوي الاحتياجات الخاصة ويفاقم معاناتها (فيديو)

روى رجل مسن يعيل أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، اللحظات الأولى لردة فعلهم عندما ضرب الزلزال شمال سوريا وجنوب تركيا في 6 فبراير/شباط الجاري.

وقال للجزيرة مباشر “عند حدوث الزلزال كنت مستيقظًا وأنوي أداء صلاة قيام الليل، ثم بدأت الأرض بالارتجاج، وخرجنا جميعًا على الفور مع ابني والعائلة بأكملها”.

وأضاف “بمجرد وصولنا إلى منطقة مفتوحة أمام المنزل انهار أحد الأسقف وتصدعت الجدران وسقطت”.

وتابع “شعرنا بخوف كبير، لكن المقدر من الله لا يُمحى”.

وتحدث الرجل عن ابنته المعاقة التي لا تستطيع السير أو التحرك، حيث دخل ابنه بسرعة إلى المكان وأنقذها قبل سقوط السقف.

وقال “بنتي معاقة، ولم تكن تستطع السير أو التحرك، قام ابني بشكل سريع بحملها والخروج بها”.

وأشار إلى أن بيته متصدع بالكامل ولا يمكن العيش فيه.

“خرجت زحفًا”

أما حال الزوجة فهو صعب أيضًا، إذ أنها مريضة بالروماتيزم ولا تستطيع التحرك إلا لقضاء حاجتها والقيام بالأمور الأساسية.

وأوضحت الزوجة للجزيرة مباشر أنها خرجت من المنزل زحفًا، كونها لا تستطيع السير.

ورغم أنهم يعيشون ظروفًا صعبة ولم يتم منح خيمة لهم، إلا أن الزوجة تقول “لا يمكننا العودة إلى البيت، الحيطان وقعت. وألواح الطاقة وكل شيء انهار”.

وأضافت “لا يوجد لدينا خيمة، استطعنا تدبير بعض الألحفة والشوادر من الموجودين هنا، ومما تبقى من بيتنا، ورتبنا مكانًا لننام فيه. أمس سقط المطر ونزل علينا”.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، الأول بقوة 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في البلدين.