شركاء في المحن.. يمنيات يتبرعن بالذهب لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا (فيديو)

رغم أوجاع الحرب وهموم الصراع المستمر في بلادهم، يواصل اليمنيون مواقفهم التضامنية الواسعة مع منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا، مع محاولة إسناد المتضررين بإمكانياتهم المتوافرة.

ونشر الشاعر والأديب السوري أنس الدغيم، فيديو يستعرض نحو 930 غرامًا من الذهب تبرعت به نساء يمنيات لأجل مساندة ضحايا الزلزال في سوريا.

وقال الدغيم في الفيديو الذي نشره على صفحته في فيسبوك “هذا الذهب وصلنا من أخوات ماجدات أصيلات من اليمن الحبيب إلى المتضررين بالزلزال المنكوبين من هذه الفاجعة، وصلني ليصل إلى مستحقيه”، داعيًا لمن تبرعن به بأن يعوضهن الله ويجزيهن خير الجزاء بما قدمنه لإخوتهن المنكوبين في سوريا.

وكتب الدغيم على فيسبوك مرفقًا الفيديو “الخيرُ في هذه الأمّةِ باقٍ إلى يوم القيامة، فكيف إذا الخيرُ يمانيّاً؟ وكيف إذا كان حبلُ الخير ممدودًا بين اليمن والشام؟”.

وأشار الدغيم في تعليق على الفيديو إلى أن هذا المبلغ سيصرف في شؤون الإيواء وجزءٌ منه إلى كفالة بعض أيتام الزلزال، حسب قوله.

ومنذ وقوع الزلزال، تفاعل اليمنيون إعلاميًا ومدنيًا وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وشددوا على ضرورة غوث المنكوبين.

وأعلنت 47 منظمة مجتمع مدني في اليمن، عن تضامنها مع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، داعية إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة الكارثة.

وتفاعل معلقون مع الفيديو وعدّوها خطوة مقدرة، وإيثارًا عظيمًا خاصة في ظل ما يمر به اليمن من حرب للعام الثامن.

وكتب المغرد اليمني محمد المثيل معلقًا “الشعوب المظلومة تشعر ببعضها، والنفوس المكلومة ترق لمن يشاركها ذات الوجع، وفي عطائها بركة تعجب لها القلوب وتذهل لها العقول”.

وقالت إيمان محمد بعدما أعادت نشر الفيديو “بارك اللهم في شامنا وفي يمننا. ما هذا الجمال. اللهم بارك واخلف عليهن خيرا نساء اليمن السعيد”.