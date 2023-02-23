خيام لتدريس القرآن وطهي الطعام لمتضرري الزلزال.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاع مخيم في غازي عنتاب (فيديو)

زار فريق الجزيرة مباشر، الخميس، معسكر إيواء للمتضررين من الزلزال في مدينة نورداغي بولاية غازي عنتاب التركية.

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد، أن المخيم الصغير مخصص للأهالي الذين يرفضون مغادرة الأحياء المدمرة التي تضررت منازلها جزئيا وأصبحت غير صالحة للسكن.

وتقيم هيئة الشؤون الدينية حضانة للأطفال في المخيم لتدريس القرآن الكريم للأطفال من سنّ 4 إلى 6 سنوات، فيما تقدم الهيئات والجهات الحكومية جميعها خدمات لسكان المخيمات، من أكل وشرب وتدفئة وتعليم وتطبيب.

وقال حمزة بيرم، وهو مفتٍ في مدينة قارص من هيئة الشؤون الدينية، إن خيام تدريس القرآن وعلوم الدين في المخيمات جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، الذي استنفر المفتين والأئمة للتنقل إلى الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال وتقديم الدعم.

وقال بيرم إن العاملين من هيئة الشؤون الدينية التركية وقفوا على تغسيل ضحايا الزلزال ودفنهم، ثم بعد ذلك رفع الأذان وإقامة الصلوات. كما فتحت الهيئة خيامًا لدروس الدين والقرآن.

ويقدم المنتسبون لهيئة الشؤون الدينية عددًا من الخدمات لصالح الأطفال الذين فقدوا ذويهم، كما يقدمون دعمًا معنويًا وماديًا للمتضررين، وذلك بتوفير المأوى والطعام لهم.

وتستقبل خيمة أخرى في المخيم الصغير الأطفال بغرض تقديم الدعم النفسي لهم، وقد أنشأتها وزارة التربية والتعليم.

وفيما تستنفر الدولة التركية مؤسساتها كافة لخدمة منكوبي الزلزال، تقدم بعض المؤسسات غير الحكومية خدمات مختلفة أيضًا، كما يقدم بعض المواطنين من ولايات مختلفة بعض المساعدات للمتضررين.

ونُصبت بين خيام المخيم خيمة لتقديم وجبات الطعام الساخن للمتضررين، ويطهو متطوعون وجبات مختلفة كل يوم لإطعام 1000 شخص من سكان المخيم الصغير.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن بعض المنازل المحيطة بالمخيم غير صالحة للسكن بسبب تصدّعها، ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر محاولة المتضررين التعايش داخل المخيم.

وقالت عجوز تركية للجزيرة مباشر إنها فقدت الكثير من أقاربها في الزلزال المدمر، وإن الناجين يحمدون الله على هذه النعمة، حتى وإن خرجوا من منازلهم دون شيء.

وروت متضررة في المخيم لمجاهد كيف كان المنزل يهتز بهم فجر الاثنين 6 فبراير/شباط، قائلة إنها لن تنسى ذلك الإحساس السيء، مضيفة أنها كانت تعيش في الطابق الخامس وأنهم نجوا بصعوبة شديدة.

وأوضحت المتضررة أنهم يتلقون كل ما يحتاجونه في هذا المخيم، وأن الجميع هبّ لمساعدة المتضررين وإن الشعب التركي يعرف بالتآزر.

ومن المنتظر أن تنقل الحكومة التركية المتضررين من الزلزال إلى منازل مؤقتة، ثم إلى منازلهم التي وعدت بإعادة بنائها في مدة وجيزة.

ووعدت الحكومة بأن لا تطول إقامة المواطنين في هذه المخيمات، وأنها ستؤمن منازل لهم في القريب.