الابتلاء طريق رضا الله.. كيف ذلك؟ الدكتور المجيدي يجيب بقصص من الأثر (فيديو)

وقف الداعية الإسلامي وأستاذ القراءات وعلوم القرآن بجامعة قطر الدكتور عبد السلام المجيدي، خلال برنامج “أيام الله” على الجزيرة مباشر، وقفة إيمانية مع ابتلاء الزلزال.

وحدّث بقصة الشيخ محمد بن إبراهيم الوزير صاحب كتاب “العواصم والقواسم في الذبّ عن سنّة أبي القاسم” المتوفى سنة 840 هجرية، وكان قد سافر للحج من صنعاء إلى مكة، واستغرقت الرحلة شهرًا ذهابًا وآخر إيابًا.

وقال الداعية إن الشيخ الوزير حاول الحجّ مرة أخرى لكنه أُحصر بسبب تقطع الطريق وأُعيد، فقال الناس إن “الله لا يريد لقاءه”، فواساه أخوه وهو من العلماء قائلًا “إذا فات حجّ البيت في ذلك المجرى فقد كتب الله المثوبة والأجر”.

واستشهد الدكتور المجيدي بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذهب ليعتمر في السنة السادسة للهجرة فمُنع، وقال الله “فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ” فرجع الرسول إلى المدينة.

وتساءل الشيخ المجيدي: “هل هذا يدل على هوانه عند الله؟” وأجاب: “بل يدل على قيمته صلى الله عليه وسلّم لأنه اتبع أمر ربه وثبت عليه”.

وذكر أن الشيخ محمد الوزير قال في جوابه لأخيه “تبارك من أعطى محمدًا الإسرا وأحصره في عام عمرته قصرا، فسُرّ بذاك المشركون لجهلهم، وعزّ على قوم وقد شهدوا بدرًا”.

وأكد أستاذ القراءات وعلوم القرآن أن الابتلاءات لا تعني غضب الله بل إن أكثر الناس ابتلاءً هم الأنبياء.