عينها على الدكتوراه.. مصرية في عمر الـ80 تحقق حلمها بنيل درجة الماجستير (فيديو)

بعد مناقشة استمرت لنحو ساعة ونصف، تمكنت الطالبة المصرية آمال اسماعيل متولي عبده البالغ عمرها 80 عامًا من نيل شهادة الماجستير بدرجة امتاز بكلية الآداب في جامعة المنصورة.

وكانت الطالبة المصرية آمال قد حصلت على الشهادة الإعدادية وهي في عمر 38 عامًا، لكن إصابتها بالسرطان اعترضت مسيرتها مؤقتًا واضطرت مجبرة إلى التوقف عن الدراسة. لكنها بعد مضي 30 عامًا عادت لتستأنف رحلتها العلمية إلى أن تمكنت من الولوج إلى الجامعة.

“آمال” لقت من اسمها نصيب.. مسنة تحقق حلمها بعمر الثمانين#مصر pic.twitter.com/y0RrMamLny — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2023

وقال أحد أفراد اللجنة العلمية التي امتحن الطالبة آمال إنها “من أصحاب الإرادة الفولاذية التي أثبتت إصرار المرأة المصرية”.

وأضاف أن تجربته العلمية والإنسانية مع آمال جعلته يتذكر قول المتنبي:

“تجري الرياح كما تجري سفينتنا * نحن الرياح ونحن البحر والسفن”.

وقد تميزت مناقشة الرسالة بحضور عدد من المدرسين السابقين لآمال إلى جانب أبنائها.

ونقل عن آمال أن حلمها وأملها لن يقف عند شهادة الماجستير، وأنها تحضر لنيل شهادة الدكتوراه.