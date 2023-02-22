فلسطين.. مصنع في الخليل يساعد المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا بأكياس نوم (فيديو)

سخّر مصنع في مدينة الخليل الفلسطينية القدرات والإمكانات لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

يسابق عمال المصنع الزمن، يعملون كخلية نحل دون توقف لتسليم أكياس النوم للمنكوبين الذين فقدوا منازلهم في زلزال 6 فبراير/شباط.

وقال منذر السعافين، وهو أحد مديري المصنع، لكاميرا الجزيرة مباشر، إن الأكياس تمر عبر قسم التغليف والتصنيع.

وأفاد رفيق السعافين، مدير خط الإنتاج بالمصنع، بأن العدد المطلوب هو 22 ألفًا.

وأوضح أن هذه الأكياس مكوّنة من 3 طبقات، الداخلية ضد الماء، وتتكون الثانية من مادة حرارية تحمي من البرد.

وتابع أن فريق العمل يدرك أن أي دقيقة تمر يمكن أن تنقذ حياة طفل أو شيخ.

وتضامن الفلسطينيون بشكل واسع مع منكوبي سوريا وتركيا، إذ أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) بعد الزلزال مباشرة حملة للتبرع بالدم في قطاع غزة، لصالح جرحى الزلزال في تركيا وسوريا.

وقال المدير العام للمستشفى حيدر القدرة، حينئذ، إن الحملة “لفتة إنسانية لتوضيح حجم التعاطف والتضامن مع كل من تركيا وسوريا. شعرنا بالألم لما أصاب الشعبين”.

وأضاف أن الحملة “مِن باب رد الجميل للبلدين اللذين يبديان تعاطفًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني وقضاياه في المحافل والأروقة الدولية كافة”.

وضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وتبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.