زلزال تركيا وسوريا.. الجزيرة مباشر تتفقد كنيسا يهوديا تاريخيا متضررا من الزلزال (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأضرار التي لحقت بكنيس يهودي تاريخي بعد تقارير عن سرقته في مدينة أنطاكيا بولاية هاطاي التركية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/شباط الجاري.

وتُظهر كاميرا الجزيرة مباشر المبنى من الخارج، ويبدو كأنه لم يصبه الكثير من الضرر، ولكن العديد من الأضرار أصابت الكنيس من الداخل.

تعرّض الكنيس للسرقة خلال عمليات الإنقاذ التي جرت بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، واتهمت وسائل الإعلام التركية فريق الإنقاذ الإسرائيلي بسرقة مخطوطات توراتية يعود تاريخها إلى 600 عام واصطحابها معه إلى إسرائيل.

جاء ذلك بعد أن ظهرت صور لبعض أعضاء فريق الإنقاذ وهم يحملون هذه المخطوطات الأثرية القديمة ذات القيمة التاريخية الكبيرة في داخل إسرائيل.

#تركيا تفتح تحقيقا في واقعة سرقة مخطوطات عبرية من كنيس بأنطاكيا على يد فريق الإنقاذ الإسرائيلي المشارك بعمليات الإنقاذ في الزلزال.. ما القصة؟ pic.twitter.com/Q4i3f7WbV3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 20, 2023

الطبع غلّاب..

لا عجب في خبر سرقة فريق الانقاذ #الاسرائيلي مخطوطات أثرية من تحت ركام كنيس يهودي في أنطاكيا وتهريبها إلى #اسرائيل .. pic.twitter.com/E8o2H7WnQQ — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) February 20, 2023

وأثارت السرقة غضبا واسعا لدى الجالية اليهودية في تركيا التي قالت إنها تواصلت مع المسؤولين في إسرائيل، وأجبرتهم على إعادة هذه المخطوطات مرة أخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تسليم المخطوطات المسروقة من الكنيس اليهودي الذي يعود تاريخه إلى ما قبل 2500 عام إلى وقف المجتمع اليهودي التركي في إسطنبول، تمهيدا لإعادتها إلى الكنيس بعد إعادة ترميمه.





وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الكنيس يقع في الحي التاريخي في أنطاكيا الذي دُمر بصورة شبه كاملة جراء الزلزال.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن حاخام اليهود الأشكناز في إسطنبول “رابي مندي تشيتريك” أكد استعادة المخطوطات الأثرية التي استولى عليها الفريق الإسرائيلي. كما أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية على حسابها الرسمي في تويتر متابعتها حيثيات الموضوع، وأكدت حرصها على حفظ المخطوطات التراثية لجميع الثقافات والأديان “داخل حدود الوطن” بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية.

وطرح ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات كان أبرزها “هل نضمن عودة النسخة الأصلية إلى تركيا؟”

"أينما حلّ سرق"..

فضيحة مدوية تلحق بفريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا بعد سرقة مخطوطات يهودية من مدينة أنطاكيا وانسحابه مبكرًا بحجة خطر أمني! pic.twitter.com/lszsq9uV30 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 20, 2023