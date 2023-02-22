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زلزال تركيا وسوريا.. الجزيرة مباشر تتفقد كنيسا يهوديا تاريخيا متضررا من الزلزال (فيديو)

22/2/2023

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأضرار التي لحقت بكنيس يهودي تاريخي بعد تقارير عن سرقته في مدينة أنطاكيا بولاية هاطاي التركية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/شباط الجاري.

وتُظهر كاميرا الجزيرة مباشر المبنى من الخارج، ويبدو كأنه لم يصبه الكثير من الضرر، ولكن العديد من الأضرار أصابت الكنيس من الداخل.

تعرّض الكنيس للسرقة خلال عمليات الإنقاذ التي جرت بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، واتهمت وسائل الإعلام التركية فريق الإنقاذ الإسرائيلي بسرقة مخطوطات توراتية يعود تاريخها إلى 600 عام واصطحابها معه إلى إسرائيل.

جاء ذلك بعد أن ظهرت صور لبعض أعضاء فريق الإنقاذ وهم يحملون هذه المخطوطات الأثرية القديمة ذات القيمة التاريخية الكبيرة في داخل إسرائيل.

وأثارت السرقة غضبا واسعا لدى الجالية اليهودية في تركيا التي قالت إنها تواصلت مع المسؤولين في إسرائيل، وأجبرتهم على إعادة هذه المخطوطات مرة أخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تسليم المخطوطات المسروقة من الكنيس اليهودي الذي يعود تاريخه إلى ما قبل 2500 عام إلى وقف المجتمع اليهودي التركي في إسطنبول، تمهيدا لإعادتها إلى الكنيس بعد إعادة ترميمه.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الكنيس يقع في الحي التاريخي في أنطاكيا الذي دُمر بصورة شبه كاملة جراء الزلزال.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن حاخام اليهود الأشكناز في إسطنبول “رابي مندي تشيتريك” أكد استعادة المخطوطات الأثرية التي استولى عليها الفريق الإسرائيلي. كما أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية على حسابها الرسمي في تويتر متابعتها حيثيات الموضوع، وأكدت حرصها على حفظ المخطوطات التراثية لجميع الثقافات والأديان “داخل حدود الوطن” بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية.

وطرح ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات كان أبرزها “هل نضمن عودة النسخة الأصلية إلى تركيا؟”

المصدر : الجزيرة مباشر