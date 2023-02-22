المدعية على سعد لمجرد تسرد روايتها عن حادثة الاغتصاب أمام المحكمة

سردت شابة فرنسية تتهم المغني المغربي سعد لمجرد باغتصابها، الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات في باريس، روايتها عن الحادث.

وكانت الشابة في سن العشرين حين التقت لمجرد في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في ملهى ليلي فخم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الشابة لورا (ب) “كنا نعتزم السفر إلى المغرب مع أصدقاء لي، وقد عرض أن يعرّفني على الأماكن هناك. أُعجبت بهذه المبادرة اللطيفة، وقلت له إني سأعرّفه على أماكن في باريس”.

وعندما أغلق الملهى الليلي أبوابه عند الرابعة صباحا، توجهت لورا لإكمال السهرة في غرفة فندق مع سعد لمجرد، بصحبة مؤثرة معروفة في مجال تلفزيون الواقع.

وقالت المؤثرة، واسمها ناديج (ل) في شهادة عبر الفيديو “استكملنا الاحتفال، شربنا بعض الشيء، ورقصنا”، مشيرة إلى أن “سعد لمجرد تعاطى الكوكايين خلال السهرة، لكن لورا لم تتناول هذه المادة المخدرة، كما أنها لا تحتسي الكحول”.

وقرابة الساعة السادسة صباحا، انتقل الساهرون إلى غرفة المغني في الفندق.

وقالت المدعية “رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا أحاديث متنوعة، ثم تبادلنا القبلات. وفجأة، ضربني على رأسي”. وأضافت أن لمجرد أمرها بخلع قميصها، فانصاعت له “مرعوبة”، وفق قولها.

وكان سعد لمجرد جالسا على بُعد متر منها في قاعة المحكمة، وقد أشاح بنظره أرضا، وبقيت زوجته على مقاعد الحضور دون أن تبدي أي تفاعل.

وواصلت لورا روايتها، مشيرة إلى أنها لم تقوَ على كبح جماح سعد لمجرد الذي لكمها ثم اغتصبها قبل أن تنجح في صدّه من خلال “عضه في أسفل الظهر ولكمه”، قبل أن تغادر الغرفة.

وقالت مسؤولة التنظيف التي ساعدت المدعية وحمتها في إحدى الغرف أمام المحكمة “لقد سمعت صوت شخص يستغيث. كانت تجهش بالبكاء وترتعد خوفا”.

كما أغلق زميل لها في قسم التنظيف الطريق أمام سعد لمجرد الذي خرج بالسروال الداخلي، وقال الرجل أمام المحكمة إن المغني “ركع أرضا أمامي، وطلب مني عدم الاتصال بالشرطة”.

وأمضى سعد لمجرد (37 عاما) 7 أشهر في السجن قبل وضعه قيد المراقبة القضائية.

وقال المغني في وقت لاحق أمام المحكمة “روايتي لما حصل مختلفة”، نافيا أن يكون قد مارس الجنس بأي طريقة مع المدعية.

وأضاف “لو أن شيئا ما أثر عليها أو أخافها، لم تكن تلك نيتي البتة”.

ويخضع لمجرد للاستجواب، اليوم الأربعاء، قبل صدور الحكم يوم الجمعة المقبل.