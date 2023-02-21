مسؤول بهيئة الإغاثة التركية يشرح مراحل مساعدة المتضررين بعد الزلزال

تحدّث نائب مدير هيئة الإغاثة الإنسانية التركية وحيد الدين كايغان، عن المراحل التي تقوم بها منظمته والمؤسسات الأخرى لدعم الناجين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري.

وقال خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر “بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وهي البحث والإنقاذ وانتشال الأحياء في المناطق التي حدث فيها الزلزال، انتقلنا إلى المرحلة الثانية، وهي حماية الناجين ونقلهم إلى المساكن المؤقتة”.

وأشار إلى أنهم أسسوا مخيمات مؤقتة، ويقدّمون كل أنواع المساعدات من طعام وملابس وبطانيات، حيث ما زال الطقس باردا.

وأضاف “أسسنا مراكز تنسيق في المدن، ونوزع مساعدات عديدة”.

وانتقل كايغان إلى الحديث عن المرحلة الثالثة، وهي إنشاء البيوت، وقال إنها مرحلة تأخذ وقتا طويلا، حيث “لا بد أن يكون فوق الناجين سقف”.

الشمال السوري

وعن تقديم خدماتهم إلى سوريا، قال نائب مدير هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إنه “منذ بداية الزلزال ونحن موجودون في الشمال السوري، وهناك مراكز خاصة لنا، وأفراد يعملون على تنسيق المساعدات العينية”.

وقال إنه تم إنشاء مطبخ كبير لإرسال الطعام إلى شمالي سوريا والمدن المدمرة في جنوبي تركيا.

وأوضح أن المساعدات التي تُوزَّع في تركيا، يُوزَّع مثلها في شمالي سوريا سواء “البطانيات أو الملابس أو السلال الغذائية لمن يملك بيتا ليطبخ فيه”.

وأشار إلى الزلزالين اللذين ضربا تركيا، مساء الاثنين، وقال إن فرق البحث والإنقاذ انتقلت إلى المناطق التي تعرضت له، مشيرا إلى أن الاخبار منقطعة، ولا يوجد كهرباء في تلك المنطقة.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية وقوع زلزالين جديدين في ولاية هاطاي، الأول بقوة 6.4 على مقياس ريختر في منطقة ديفني، والثاني بقوة 5.8 بمنطقة صمنداغ جنوبي البلاد.

ويُعَد الزلزال الجديد هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الجاري الذي خلّف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا.