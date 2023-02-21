يكافح المعلم اليمني عبد الناصر علي طوال اليوم ليجد قوت يومه، حيث يعمل صباحا معلما للصم والبكم، ويبيع المكسرات في المساء.

يقول عبد الناصر للجزيرة مباشر “ليس عيبا أن تعمل بأي حرفة، أهم شيء أنك لا تسأل الناس”.

ويضيف المعلم الذي يواجه ضيق العيش بالحرفة ويعول أسرة من 5 أفراد “نزحنا إلى قرية، وقمنا بالتدريس هناك سنتين بدون رواتب”، حيث بدأ عمله في السلك الحكومي عندما ضمت الدولة صفوف الصم والبكم إلى الأطفال الذي لا يعانون هذه المشكلات.

ويتحدث عبد الناصر عن وضعه الحالي قائلا “الآن أبيع أي شيء مثل البطاطا المشوية في المستشفيات والشوارع بالإضافة إلى المكسرات. نحاول أن نغطي النقص في الراتب”.

وأكد أن الراتب لا يكفيه وأسرته أبدا، حيث يحتاجون إلى 3 أو 4 أضعافه.

وأسفرت حرب اليمن عن مقتل مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ تعدادهم 30 مليونا على المساعدات.