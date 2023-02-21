بلدة منكوبة على الحدود السورية يشكو سكانها عدم وصول مساعدات بعد الزلزال (فيديو)

تعيش قرية العلاني السورية المنكوبة بسبب الزلزال ظروفا صعبة، حيث يشكو سكانها عدم وصول أي مساعدات إليهم بعد الزلزال المدمر.

وتقول امرأة متضررة من أهالي القرية للجزيرة مباشر “وقت الزلزال تساقطت علينا الأحجار من كل جهة، ثم تلا ذلك أمطار قوية، والآن الجميع مرضى”.

وقال شاب من سكان المنطقة إن حائط منزله سقط على يده وكُسرت، شاكرا ربه لأن ابنه لم يُصَب بأذى.

وشكا الشاب الذي تحدّث للجزيرة مباشر من عدم وصول أي مساعدة لإزالة الأنقاض “حيث لم يأتِ أي شخص لإزالة حتى طوبة واحدة”، على حد وصفه.

وقال “المواشي والأغنام ما زالت تحت الركام، لم يأتِ أحد ليخرجها، الروائح الكريهة في كل مكان”، مضيفا “والله لم نرَ شيئا من المساعدات. لم يلتفت إلينا أحد”.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وتبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.